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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun menajerinden flaş açıklama!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun menajeri flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 13:57
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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun menajerinden flaş açıklama!

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, İtalyan basınına flaş açıklamalar yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun menajerinden flaş açıklama!

Vigorelli Di Marzio'ya yaptığı açıklamada, "Nicolo, Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi çok istiyor. Rekabetin çok zor olduğu Aston Villa'da kadroya girmek için elinden geleni yapıyor. Premier Lig'de oynamayı gerçekten istiyordu ve şu anda kendine lider bir rol biçmeye çalışıyor." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun menajerinden flaş açıklama!

"KENDİNİ KANITLAYACAK ZAMANI VAR"

İngiltere'de kendisini kanıtlamak istediğini söyleyen menajer, "Kendini kanıtlaması için hala birkaç ayı var. İngiltere ve Galatasaray'daki deneyimi onun hem oyuncu hem de bir insan olarak gelişmesini sağladı. Onunla sürekli konuşuyoruz, heyecanlı ve motive olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun menajerinden flaş açıklama!

24 yaşındaki hücum oyuncusu, Aston Villa formasıyla bu sezon 33 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetme başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun menajerinden flaş açıklama!

5 milyon euro'ya oyuncuyu Galatasaray'dan kiralayan İngiliz ekibi, Zaniolo'nun 22.5 milyon euro'luk opsiyonu kullanmaması halinde sarı kırmızılı takıma geri dönecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun menajerinden flaş açıklama!

NICOLO ZANIOLO KİMDİR?

2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun menajerinden flaş açıklama!

Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter, Roma, Galatasaray ve Aston Villa'da forma giydi. Orta sahada 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun menajerinden flaş açıklama!

24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 20 milyon euro...

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