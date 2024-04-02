GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'nun menajerinden flaş açıklama!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun menajeri flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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24 yaşındaki hücum oyuncusu, Aston Villa formasıyla bu sezon 33 maçta forma giydi ve 3 gol kaydetme başarısı gösterdi.
5 milyon euro'ya oyuncuyu Galatasaray'dan kiralayan İngiliz ekibi, Zaniolo'nun 22.5 milyon euro'luk opsiyonu kullanmaması halinde sarı kırmızılı takıma geri dönecek.
NICOLO ZANIOLO KİMDİR?
2 Temmuz 1999 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Genoa altyapısında başladı.
Sırasıyla Fiorentina, Entella, Inter, Roma, Galatasaray ve Aston Villa'da forma giydi. Orta sahada 10 numara pozisyonunda ve sağ kanatta forma giyen Zaniolo, ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
24 yaşındaki genç futbolcu, 1.90 cm boyunda. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 20 milyon euro...
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