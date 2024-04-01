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Galatasaray'da kart alarmı! 5 futbolcu sınırda...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da Atakaş Hatayspor maçı öncesi Okan Buruk bazı isimlere kart konusunda uyarılarda bulundu. Sarı-kırmızılılarda 5 futbolcu kart sınırında bulunuyor. İşte o isimler ve detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2024 Pazartesi 13:29
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Galatasaray'da kart alarmı! 5 futbolcu sınırda...

Galatasaray, Hatayspor ile Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Park'ta karlı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray'da önemli isimler sarı kart ceza sınırında.

Galatasaray'da kart alarmı! 5 futbolcu sınırda...

5 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.

Galatasaray'da kart alarmı! 5 futbolcu sınırda...

GÜNAY, HATAY MAÇINDA YOK

Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.

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