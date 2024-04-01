Galatasaray'da kart alarmı! 5 futbolcu sınırda...

Galatasaray, Hatayspor ile Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Park'ta karlı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemeyen Galatasaray'da önemli isimler sarı kart ceza sınırında.
5 FUTBOLCU SINIRDA
Galatasaray'da Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.
GÜNAY, HATAY MAÇINDA YOK
Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.
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