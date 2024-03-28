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TRANSFER HABERİ: Kasımpaşa'nın genç yıldızı Beşiktaş'a

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için yoğun mesai harcanıyor. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın yürüttüğü operasyonda sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki genç futbolcusu Yasin Özcan'ı radarına aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 11:33
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TRANSFER HABERİ: Kasımpaşa'nın genç yıldızı Beşiktaş'a

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın yürüttüğü operasyonda genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor.

TRANSFER HABERİ: Kasımpaşa'nın genç yıldızı Beşiktaş'a

Transferde yoğun bir çalışma içinde olan Samet Aybaba, Avrupa'nın birçok noktasında oyuncu arayışını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Kasımpaşa'nın genç yıldızı Beşiktaş'a

BEŞİKTAŞ'A 17'LİK SOL BEK!
Scout ekibiyle beraber geniş çaplı bir izleme ağı oluşturan Samet Aybaba'nın, sezon sonunda bonservisini eline alacak oyuncularla yakından ilgilendiği ifade edildi. Yerli oyuncu takviyesi de yapacak Beşiktaş, bu konuda da ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERİ: Kasımpaşa'nın genç yıldızı Beşiktaş'a

TRT Spor'un haberine göre Ümit milli takımın maçlarını takip eden Samet Aybaba'nın, Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan'ı beğendiği öğrenildi. Siyah beyazlıların, genç sol bek için sezon sonunda resmi teklifi yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Kasımpaşa'nın genç yıldızı Beşiktaş'a

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 33 resmi maça çıkan Yasin Özcan bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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