TRANSFER HABERİ: Kasımpaşa'nın genç yıldızı Beşiktaş'a
Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları için yoğun mesai harcanıyor. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın yürüttüğü operasyonda sürpriz bir isim gündeme geldi. Beşiktaş yönetimi, Kasımpaşa'nın 17 yaşındaki genç futbolcusu Yasin Özcan'ı radarına aldı. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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BEŞİKTAŞ'A 17'LİK SOL BEK!
TRT Spor'un haberine göre Ümit milli takımın maçlarını takip eden Samet Aybaba'nın, Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan'ı beğendiği öğrenildi. Siyah beyazlıların, genç sol bek için sezon sonunda resmi teklifi yapması bekleniyor.
Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 33 resmi maça çıkan Yasin Özcan bu karşılaşmalarda 2 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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