TRANSFER HABERİ: Kasımpaşa'nın genç yıldızı Beşiktaş'a

Yeni sezon kadro planlama çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın yürüttüğü operasyonda genç oyunculara ayrı bir önem veriliyor.

Transferde yoğun bir çalışma içinde olan Samet Aybaba, Avrupa'nın birçok noktasında oyuncu arayışını sürdürüyor.