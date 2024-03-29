Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Son dakika spor haberi: Sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları için de düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılar, Benfica'daki performansıyla dikkat çeken ve takımdan ayrılma kararı alan Rafa Silva'nın peşine düştü. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, transfer gündemlerinde yer alan Rafa Silva hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 11:16
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TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

30 hafta sonunda topladığı 81 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılılar, kalan maçlarda hata yapmayarak sezonu mutlu sonla tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele veren Cimbom, 2 puanlık avantajını iyi kullanıp şampiyonluk ipini göğüslemeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Yeni sezon için transfer girişimlerine de şimdiden başlayan yönetim, Okan Buruk'un raporu ve istediği oyuncular doğrultusunda harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Hücuma dönük bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan Galatasaray, Benfica'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Rafa Silva'nın peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Bu sezonki performansıyla göz dolduran Portekizli oyuncu, 18 gol ve 14 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.

TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

BENFICA İLE SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK!
Galatasaaray'ın radarındaki Rafa Silva, Benfica ile sözleşme yenilememe kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

Katar ekiplerinden de ciddi teklifler aldığı kaydedilen yıldız futbolcu ile sarı-kırmızılı takımın ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer gündemlerinde yer alan Rafa Silva hakkında konuştu.

TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

"RAFA SILVA ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"
Okan Buruk, "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir."

TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

"Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?

"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEKTİR"
Buruk, "Serbest statüde birçok oyuncu çıkacaktır. Şu anda ben lige odaklandım ama oyuncu izleme departmanımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sezonki performanslara göre mevkiler de birkaç hafta içinde netleşecektir" şeklinde konuştu.

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