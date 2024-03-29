TRANSFER HABERİ: Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Galatasaray'a gelecek mi?
Son dakika spor haberi: Sezonu şampiyon tamamlama hedefinde olan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları için de düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılar, Benfica'daki performansıyla dikkat çeken ve takımdan ayrılma kararı alan Rafa Silva'nın peşine düştü. Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, transfer gündemlerinde yer alan Rafa Silva hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Yeni sezon için transfer girişimlerine de şimdiden başlayan yönetim, Okan Buruk'un raporu ve istediği oyuncular doğrultusunda harekete geçti.
Hücuma dönük bir ismi kadrosuna katmayı amaçlayan Galatasaray, Benfica'daki sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Rafa Silva'nın peşine düştü.
Bu sezonki performansıyla göz dolduran Portekizli oyuncu, 18 gol ve 14 asistlik katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.
BENFICA İLE SÖZLEŞME YENİLEMEYECEK!
Galatasaaray'ın radarındaki Rafa Silva, Benfica ile sözleşme yenilememe kararı aldı.
Katar ekiplerinden de ciddi teklifler aldığı kaydedilen yıldız futbolcu ile sarı-kırmızılı takımın ciddi şekilde ilgilendiği bildirildi.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transfer gündemlerinde yer alan Rafa Silva hakkında konuştu.
"RAFA SILVA ÇOK DEĞERLİ BİR OYUNCU"
Okan Buruk, "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir."
"Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir" ifadelerini kullandı.
"BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE NETLEŞECEKTİR"
Buruk, "Serbest statüde birçok oyuncu çıkacaktır. Şu anda ben lige odaklandım ama oyuncu izleme departmanımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sezonki performanslara göre mevkiler de birkaç hafta içinde netleşecektir" şeklinde konuştu.
DİĞER