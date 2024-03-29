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Sahada kalalım

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Ligde bütün takımların lehine ve aleyhine hatalar yapılıyor. Herkes kendi penceresinden bakıyor. İki takım da lige odaklanıp yoluna devam ederse hem hakemler hem de federasyon için iyi olur" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
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Sahada kalalım

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, sezonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Basınla sohbet toplantısı gerçekleştiren Buruk, "Ligde bütün takımların lehine ve aleyhine hatalar yapılıyor. Fenerbahçe'nin oynadığı son 3 iç saha maçında kritik kararlar verildi. Özellikle maçın sonucunu etkileyecek son dakikalarda verilen kararlar kamuoyunda gündeme geldi. İki takım da bunları sayabilir. Herkes kendi penceresinden bakıyor, haklı olduğunu düşünüyor. Şu anda objektif bir değerlendirme beklemiyoruz. Bununla ilgili Erden Bey'in bir çağrısı olmuştu. Bu konuyla ilgili, '2-3 yabancı hakem maçları incelesin. Kimin lehine kimin aleyhine çıktığını görelim.' demişti. Ben oraya takılmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

YABANCI HAKEM OLABİLİR

Sezonun kalan 8 haftasını değerlendiren Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki takım da lige odaklanıp giderse hem hakemler hem federasyon için iyi olur. Yabancı hakem olursa saygı duyacağız. Kim yönetirse yönetsin. Federasyon kimi görevlendirirse görevlendirsin saygı duyacağız. Her yerde herkes hata yapabilir. Bizim için kimin yönettiğinin önemi yok. Çıkıp futbolumuzu oynayacağız. Hakemli de hakemsiz de olsa oynayacağız. Tribünden biri yönetse de oynayacağız. Bunların çok üstünde durmamak gerek. Bence Türk hakemler devam edecekse onlara öz güven vermemiz gerekiyor. Başta federasyonun onlara destek olması gerek. Bence önemli olan TFF'nin hakemlere destek vermesi."

MERTENS KEŞKE KALSA...

Son dönemde takımın en formda ismi Mertens. Baktığınızda kaç yaşında olduğunu anlamazsınız. Bence oynayabilecek seviyede. Bu kadar iyi performans insana futbolu bıraktırmaz. Mertens bizim için önemli. Kendisi devam etmek isterse bir hoca olarak Mertens ile olmak isterim.

TRANSFERDE SORUMLU BENIM

Busezonki tüm transferleri hep birlikte yaptık. Bunun en büyük sorumlusu benim. Ara transferde Sacha Boey'in satılması planladığımız bir şey değildi. İki dönemin de zorlukları oldu. Ancak benim işim de bu zorluklara adapte olmak. Her şartta elimizdekilerle en iyisini çıkartmak zorundayız. Sezon sonunda 56 maça ulaşacağız. Benim işim daha zor oldu ama denemelerimiz başarılı olduğu için benim açımdan olumlu gözüktü.

RAFA SILVA'YI İSTERİM

Benfica'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek 10 numarası Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir. Serbest statüde birçok oyuncu çıkacaktır. Şu anda ben lige odaklandım ama oyuncu izleme departmanımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sezonki performanslara göre mevkiler de birkaç hafta içinde netleşecektir.

TOPLANTI YAPALIM

"Süper Kupa öncesi de iki takımın birlikte basın toplantısına çıkması, dostluk mesajı vermemiz önemli. Ülkemiz her şeyi yüksek yaşıyor. Gerginliği yükseltmememiz gerekiyor. Rekabet, birbirini kızdırmak güzel. Bu işin doğası bu. Ancak bu doğalın dışına çıkılması, kavga, kaos ve olayların artmasına neden olur. Ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu işi germeye gerek yok. Ülke futbolu için bu ateş düşmeli.

GALATASARAY 13 - 3 GAZETECİLER

Antalya'da düzenlenen kampın son gününde teknik heyet ile basın mensupları karşı karşıya geldi. Gazeteciler, yeşil sahada sarı-kırmızılılar karşısında beklenen performansı ortaya koyamadı. Son derece rahat bir performans gösteren teknik heyet, mücadeleden 13-3'lük galibiyetle ayrılmasını bildi.

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