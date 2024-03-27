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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu sezon başında Aston Villa'ya kiralamıştı. İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılılara dönmesi beklenirken, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 12:22
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

Trendyol Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu kazanmak için mücadelesini sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezondan bu yana yaptığı takviyelerle gündem oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

Birçok yıldız futbolcuyu renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biriyse Nicolo Zaniolo oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

Cimbom, Roma forması giyen İtalyan yıldızı geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna katmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Zaniolo transferi için Serie A ekibine 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

Yarım sezon sarı-kırmızılı formayı terleten Nicolo Zaniolo, yeni sezon öncesi Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 Euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 Euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 Euro'dur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 Euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

İngiliz ekibinde bekleneni veremeyen ve sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi beklenen Zaniolo, geçtiğimiz günlerde geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

"LAZIO'YA ASLA TRANSFER OLMAM"

Correire dello Sport'a konuşan İtalyan oyuncu, "Serie A'ya geri dönmek isterim. Roma hala benim kalbimde bu yüzden Lazio'ya asla transfer olmam." ifadelerini kullandı. Zaniolo, "Büyüdüm ve olgunlaştım. Kendimi birçok kulübe tavsiye edebilirim." dedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

"GALATASARAY'DA HER ŞEYİMİ VERDİM"

Galatasaray'da geçirdiği süreçle ilgili konuşan Zaniolo, "Galatasaray'da her şeyimi verdim. Bu benim ilk yurt dışı deneyimimdi ve Türkiye bir İtalyan için anlaşılması çok daha zor bir yer. Neyse ki İstanbul'da birçok vatandaşımla karşılaştım. Bakalım yazın neler olacak. Her şey Galatasaray ve Aston Villa'nın elinde. Bu arada Monchi'ye beni 19 yaşındayken Roma'ya transfer ettikten sonra hala benimle ilgilendiği için minnettar olduğumu söylemeliyim" yorumunu yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

MILAN İDDİALARI

Zaniolo, Milan'a transferine ilişkin "Kim bilir. Menajerim Claudio Vigorelli'den sadece somut bir şey olduğunda beni bilgilendirmesini istedim. Şimdi Aston Villa'ya konsantre olmalıyım." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

"LAZIO'YA TRANSFERİM MÜMKÜN DEĞİL"

"Hiçbir şey bilmiyorum. Ama yine de dürüst olmak istiyorum: Roma'nın benim için temsil ettiği şey ve Lazio taraftarlarına duyduğum saygıdan dolayı, bu mümkün olmayan bir durum olur." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

PSG ZANIOLO'YU İSTİYOR

Geleceği merak konusu olan Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Corriere dello Sport kaynaklı haberde, Paris Saint-Germain'in (PSG) Nicolo Zaniolo ile ilgilendiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

Haberde PSG'nin önceliği Manchester City forması giyen Bernardo Silva gibi görünse de Zaniolo'nun teknik direktör Luis Enrique için bir seçenek olabileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

Nicolo Zaniolo bu sezon Aston Villa formasıyla 32 maça çıkarken, 3 gol attı. 24 yaşındaki yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Zaniolo piyangosu! Dünya devi talip oldu

1.90 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.

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