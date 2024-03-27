"Herkesin hesabı incelensin"

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sızdırılan görüntüler sonrasında, Galatasaray üzerine algı yapıldığının altını çizen Timur şunları söyledi: "İçeriden sürekli şeylerin sızdırıldığını söyledim. Kendi sistemleri ispat edilmiş oldu. Ali Bey değil sadece, yorumcular da söyledi. Kayrılarak 90+'larda 8-10 puan fazla alan takım var. Her açıklamalarında mağdurlar. En önemli şey edep!

ÖNCEDEN KURGULANMIŞ

Herkesin telefonu, banka hesapları incelensin. VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Bunu istiyoruz. Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor. Kırpılıyor. Bize haksızlık yapıldığında çoğu zaman konuşmadık. İletişimciler Galatasaray, Fenerbahçe'nin açıklamalarını incelesin. Kim ne kadar pozitif, kim ne kadar açıklama yapmış! Hepsi konuşulsun. Kim bu işi geriyor, manipüle ediyor... Açıklanması lazım! Medya yöneticisi baskısıyla kimin görevine son verilmiş?"

"CESUR OLMAMIZ LAZIM"

Erden Timur, "Cesur olmamız lazım. Hayatımda ahlaksızların cesur olduğunu görmedim. Ahlaksız insan korkaktır, idealist insan cesurdur. Türk futbolu için ortadan konuşalım, herkes kendine yapılanları açıklasın" dedi.

KAFAYA TEKME YANLIŞ

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlarla alakalı da konuşan Erden Timur, "Taraftarın sahaya girmemesi gerekirdi. Maç içinde olaylar var, suların atılması... Olmamalıydı. Taraftarın girmesi yanlış, ancak etkisiz hale getirildiğinde vurulması, kafasına tekme atılması çok yanlış. Yargıtay postalla bile birinin kafasına vurduğunda silah sayıyor. Krampon bambaşka bir şey. Adalet Bakanı çok doğru bir açıklama yapıyor 'Herkes adil yargılanmalı' diyor" dedi.

TEKME MEŞRU MÜDAFA OLAMAZ

Erden Timur, Fenerbahçeli oyuncuların ceza alması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Meşru müdafaada tokatla gelene 50 yumruk olmaz! Zaten yerde yatan sizin için tehlike arz etmez. Yanınızdan koşan belki birisini tutmaya gidiyor! Döner tekme atmak meşru müdafaa olmaz! Toplum olarak adil olalım."

ÜSTE ÇIKMAYA ÇALIŞIYORLAR

Timur, "Rakibinizin sürekli üste çıkmaya çalışması... Bunları yaparsak ortam daha da gerilecek. İki takım 7 Nisan'da maç yapacak. Keşke herkes birbirine sarılsa. Herkesin doğru bir şekilde gitmesi lazım" dedi.

SEVKLERİ GÖRECEĞİZ

PFDK'nın baskıdan dolayı sevkleri açıklayamadığının altını çizen Erden Timur, "Sevk edilecek oyuncu sayısı az olacak diye bir dedikodu var. Karışan oyuncuların içerisinden ayıklama yapamazsınız! Kim karışmışsa, sevk edersiniz! Konunun sportmenliğe aykırı hareketle alakası yok! Engel olmak için müthiş bir baskı uygulanıyor. PFDK'nın nasıl sevk yapacağını göreceğiz." dedi.

SEVK SAYISI 3'E DÜŞMÜŞ

Erden Timur, sevk edilecek Fenerbahçeli futbolcu sayısının da elendiğinin altını çizdi: "Sevk sayısını 3'e düşürdüğünü duyduk. Futbolla seçimin ne alakası var? Neden insanlara baskı yapıyorsunuz? Galatasaray'ın da 35 milyon taraftarı var. Ayrıca nefsi müdafaa da ceza almama sebebi değildir, hafifletici unsurdur!"

DERBİYE ŞAMPİYON ÇIKARIZ

Erden Timur, "Kim şampiyon olursa olsun! Bunu insanlar gerçekten anlayacaklar. Herkes karşısındakini kardeşi, çocuğu olarak görsün. İnşallah derbiye şampiyon çıkarız. Ciddi bir inanmışlık var. Kim hak ediyorsa o kazansın, samimiyetimle söylüyorum. Şahsen ben, bizim hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

LİGDEN ÇEKİLMEZLER

Fenerbahçe'nin 'ligden çekilme' kararı hakkında da görüşlerini beyan eden Başkanvekili Erden Timur, "Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Tabii ki kendi kararları. Ali Koç'un istifası hakkında da biz konuşmadık" açıklamasını yaptı.

İSTER YABANCI İSTER ROBOT

Erden Timur, Fenerbahçe'nin Süper Kupa'ya yabancı hakem istemesi için şunları söyledi: İster yabancı, ister robot yönetsin... Her türlü platformda yarışmaya varız. Yabancıya da 1 sene bu baskıyı yapalım; evine insan gönderelim, AVM'de çevirelim, ondan sonra nasıl karar verecek şeklinde ölçmeliyiz.

ZIYECH'İN TALİPLERİ VAR

Faslı yıldız Hakim Ziyech'in durumuyla ilgili de konuşan Erden Timur, "Birçok oyuncumuza talip var. Hakim Ziyech de bunlardan bir tanesi. Ben oyuncunun 'O'su ile ilgili yorum yapmam. Bir oyuncuya karar verilir, biz de alırız. Yazın bonservissiz veya bonservisi az adam alabilirdik" ifadelerini kullandı.