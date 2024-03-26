TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da, skor yükünü geçen sene olduğu gibi bu yıl da Mauro Icardi üstleniyor. Sezon başında Arabistan'dan talipleri olmasına rağmen sarı-kırmızılılara imza atan Arjantinli yıldıza, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus kancayı taktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Her fırsatta sarı kırmızılılarda mutlu olduğunu ifade eden Icardi, sezon sonunda Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
Ancak Icardi'nin adı transfer dedikodularıyla anılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Arjantinli golcüye çok tanıdık bir ismin talip olduğu öğrenildi.
HER ŞEY BİR YANA ICARDI BİR YANA
Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bu sezon başında sarı-kırmızıların kadrosuna katılmıştı.
2 sezondur Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Icardi'nin adı Avrupa'nın birçok takımıyla anılıyordu.
Ancak Icardi için bu kez sürpriz bir takım devreye girdi.
Türkiye Gazetesi'nin Arabistan basınından derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Icardi'yi radarına aldı.
Forvete takviye yapılmasını isteyen Jorge Jesus'un, Mauro Icardi'yi gözüne kestirdiği vurgulandı.
ASLAN'IN GÖNLÜ YOK
Sarı-kırmızılı yönetimin ise Icardi'nin ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.
Sezon başında 10 milyon Euro'luk bonservis karşılığında takıma katılan Icardi'ye astronomik bir teklif gelmezse, transfer için kapılar açılmayacak.
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