TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

Her fırsatta sarı kırmızılılarda mutlu olduğunu ifade eden Icardi, sezon sonunda Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

Ancak Icardi'nin adı transfer dedikodularıyla anılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Arjantinli golcüye çok tanıdık bir ismin talip olduğu öğrenildi.