Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray'da, skor yükünü geçen sene olduğu gibi bu yıl da Mauro Icardi üstleniyor. Sezon başında Arabistan'dan talipleri olmasına rağmen sarı-kırmızılılara imza atan Arjantinli yıldıza, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus kancayı taktı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2024 Salı 11:38
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TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Arjantinli forvet Mauro Icardi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

Sarı kırmızılılarla lig şampiyonluğa odaklanan yıldız golcü, bu sezon toplam 38 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

Bazı müsabakalarda düşüş yaşayan ancak her zaman kalitesini sahaya yansıtan Icardi, forma giydiği karşılaşmalarda 23 gol ve 11 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

Her fırsatta sarı kırmızılılarda mutlu olduğunu ifade eden Icardi, sezon sonunda Galatasaray ile şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

Ancak Icardi'nin adı transfer dedikodularıyla anılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Arjantinli golcüye çok tanıdık bir ismin talip olduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

HER ŞEY BİR YANA ICARDI BİR YANA

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve kısa sürede taraftarın sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bu sezon başında sarı-kırmızıların kadrosuna katılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

2 sezondur Galatasaray'da başarılı bir performans sergileyen Icardi'nin adı Avrupa'nın birçok takımıyla anılıyordu.

TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

Ancak Icardi için bu kez sürpriz bir takım devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

Türkiye Gazetesi'nin Arabistan basınından derlediği habere göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al-Hilal, Icardi'yi radarına aldı.

TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

Forvete takviye yapılmasını isteyen Jorge Jesus'un, Mauro Icardi'yi gözüne kestirdiği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

ASLAN'IN GÖNLÜ YOK

Sarı-kırmızılı yönetimin ise Icardi'nin ayrılığına sıcak bakmadığı ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Jorge Jesus'tan Mauro Icardi'ye kanca! Galatasaray'ın kararı...

Sezon başında 10 milyon Euro'luk bonservis karşılığında takıma katılan Icardi'ye astronomik bir teklif gelmezse, transfer için kapılar açılmayacak.

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