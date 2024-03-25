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Rafa Silva'ya teklif yapıldı
Galatasaray'ın listesindeki Rafa Silva için Portekiz basınından flaş bir iddia geldi... Record'un haberine göre, Benfica'yla sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki 10 numaraya ilk teklif sunuldu. Sarı-kırmızılıların 3.5 milyon euro'dan 3 yıllık teklif sunduğu bildirildi. Aslan'ın Mertens yerine düşündüğü Silva ilk görüşmede 4 milyon euro+imza parası talep etmişti. İki taraf arasındaki görüşmeler sürerken; Cimbom işi kısa sürede bitirmek istiyor.
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