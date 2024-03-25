Haberler Galatasaray Lucas Torreira'nın keyfi yerinde

Lucas Torreira'nın keyfi yerinde

Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira, yeni sözleşmeyi kapmanın mutluluğunu yaşıyor. Performansıyla taraftarın sevgilisi olan 28 yaşındaki orta sahanın maaşı 2.75'ten 3.5 milyon euro'ya çıkarıldı. 2028'e kadar kontrat yapan Uruguaylı oyuncu için artık Boca Juniors defteri de kapanmış gözüküyor. Bir süredir Torreira'nın peşinde olan Arjantin ekibinin başkanı Riquelme de tecrübeli kadroda görmeyi çok istediklerini söylemişti. Galatasaray yaptığı bu hamleyle hem Torreira'yı mutlu etti hem de transfer dedikodularının önüne geçti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Lucas Torreira'nın keyfi yerinde
Galatasaray'ın dinamosu Lucas Torreira, yeni sözleşmeyi kapmanın mutluluğunu yaşıyor. Performansıyla taraftarın sevgilisi olan 28 yaşındaki orta sahanın maaşı 2.75'ten 3.5 milyon euro'ya çıkarıldı. 2028'e kadar kontrat yapan Uruguaylı oyuncu için artık Boca Juniors defteri de kapanmış gözüküyor. Bir süredir Torreira'nın peşinde olan Arjantin ekibinin başkanı Riquelme de tecrübeli kadroda görmeyi çok istediklerini söylemişti. Galatasaray yaptığı bu hamleyle hem Torreira'yı mutlu etti hem de transfer dedikodularının önüne geçti.
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