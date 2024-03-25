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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün gündemine gelen isimlerden biri de milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'dı. Genç sol bekten Aslan'a kötü haber geldi. (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2024 Pazartesi 08:08
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!

Rangers kulübü, artık bir numaralı kanat beki haline geldiği ve ilk 11'de kendisine yer bulduğu için milli arada sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın adeta üzerine titriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!

Sezonun ilk yarısında çoğunlukla takımın diğer sol beki Barisic'in arkasında yedek kalan oyuncu, son aylarda ise formayı kaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!

Devre arasında Galatasaray'ın da içlerinde olduğu bazı kulüplerle ismi anılan Rıdvan Yılmaz'ı İskoç ekibi önümüzdeki transfer döneminde de göndermeyi düşünmüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!

Milliyet'te yer alan habere göre Barisic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rangers'ın, Rıdvan'ı takımda tutacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!

Bu sezon Rangers formasıyla toplamda 28 karşılaşmada görev alan Yılmaz, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!

RIDVAN YILMAZ KİMDİR?

Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başlayan genç sol bek, 2020 yaz ayında A takıma çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!

2022 yazında Beşiktaş'tan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İskoç temsilcisi Rangers'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!

Rangers ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!

Defans hattınsa sol bek olarak görev yapan Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım formasıyla 7 maça çıktı.

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