GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber!
Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün gündemine gelen isimlerden biri de milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'dı. Genç sol bekten Aslan'a kötü haber geldi. (GS transfer haberleri)
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Milliyet'te yer alan habere göre Barisic ile yollarını ayırmaya hazırlanan Rangers'ın, Rıdvan'ı takımda tutacağı öğrenildi.
Bu sezon Rangers formasıyla toplamda 28 karşılaşmada görev alan Yılmaz, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.
RIDVAN YILMAZ KİMDİR?
Rıdvan Yılmaz 21 Mayıs 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Futbola Beşiktaş'ın altyapısında başlayan genç sol bek, 2020 yaz ayında A takıma çıktı.
2022 yazında Beşiktaş'tan 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında İskoç temsilcisi Rangers'ın yolunu tuttu.
Rangers ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro...
Defans hattınsa sol bek olarak görev yapan Rıdvan Yılmaz, A Milli Takım formasıyla 7 maça çıktı.
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