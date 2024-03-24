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Tarihin en iyisi

30 maçta 81 puan toplayarak maç başı 2,70 ortalama yakalayan Galatasaray, tarihinin en iyi sezonunu geçiriyor. Geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukla puan rekoru kıran Okan Buruk, 8 puan daha alırsa kendini sollayacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 06:50
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Tarihin en iyisi

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de fırtına gibi esiyor... Geçtiğimiz sezon birçok r ekorla şampiyon olan sarıkırmızılı takım, başarı grafiğini yükseltmeye devam ediyor. Galatasaray, 1987-1988 sezonundan itibaren uygulanan 3 puan sistemi içerisindeki en iyi ortalamasını yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de 30 maça çıkan Aslan; aldığı 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 81 puan topladı. 2,7 puan ortalaması yakalayan Galatasaray, kulüp tarihinin puan ortalaması anlamında en iyi sezonuna ulaştı.

12 ŞAMPİYONLUĞU GEÇTİ

Henüz sezon devam etmesine rağmen sarı-kırmızılı takım inanılmaz bir istatistiğe daha imza attı. Aslan, 3 puanlı sisteme geçildiği günden bu yana yakaladığı 16 şampiyonluktan 12'sinin puanını geride bırakmasını bildi. Galatasaray, şampiyonluğa ulaştığı 1987-1988 sezonunda 38 maçta 90 puan, 2022-23 sezonunda 36 maçta 88 puan, 2005-2006 sezonunda 32 maçta 83 puan ve 1996- 1997 sezonunda 34 maçta 82 puan almıştı. Cimbom çok büyük bi r sürpriz olmazsa tarihi puanla rekor kıracak.

OKAN BURUK FARKI

Galatasaray'ın bu başarısında en büyük pay şüphesiz olarak Okan Buruk'a ait… 50 yaşındaki teknik adam, geçtiğimiz sezon 36 maçta 2,44 puan ortalamasıyla şampiyon olarak kulüp tarihinin en iyi puan ortalamasını yakalamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon rekorunu biraz daha geliştirerek 2,70'e çıkarttı. Sarı-kırmızılı ekipte iki sezonda kırılmadık rekor bırakmayan Buruk, sezon sonuna kadar aynı performansı devam ettirerek üst üste 2. şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

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