TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu
Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları yapılıyor. Transfer operasyonu için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund forması giyen A Milli yıldız Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Başarılı oyuncuyu renklerine bağlama konusunda uğraş veren Cimbom'a müjdeli haber Alman kulübünden geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Kalan 8 maçta hata yapmak istemeyen Galatasaray, sezon sonunu mutlu sonla bitirme hedefinde.
Gelecek sezon da iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan yönetim, transfer operasyonu için düğmeye bastı.
Orta sahada Ndombele'den istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Fransız oyuncuya veda edecek.
O bölgedeki rotasyonu güçlü tutmayı hedefleyen kurmaylar, flaş bir transfere imza atmak için harekete geçti.
SALİH ÖZCAN CİMBOM'A!
Bir süredir gündemde olan A Milli yıldız Salih Özcan'ın transferinde yeniden devreye girildi.
DORTMUND'DAN MÜJDELİ HABER!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, sezon sonunda kadrosunda önemli bir değişime gitmeye hazırlanıyor.
TAKIMDAN AYRILIYOR!
Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund kadrosunda yer alan 5 oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Habere göre bu oyunculardan biri de milli futbolcu Salih Özcan.
Salih Özcan'ın yanı sıra Emre Can, Youssoufa Moukoko, Sebastian Haller ve Ramy Bensebaini de kulübün sezon sonunda yollarını ayırmayı düşündüğü isimler arasında yer alıyor.
Sezon başında Galatasaray'ın yakından ilgilendiği 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 26 maçta gol veya asist kaydedemedi.
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