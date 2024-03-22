Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliği çalışmaları yapılıyor. Transfer operasyonu için düğmeye basan sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund forması giyen A Milli yıldız Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Başarılı oyuncuyu renklerine bağlama konusunda uğraş veren Cimbom'a müjdeli haber Alman kulübünden geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2024 Cuma 16:44
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TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu A Milli yıldız Salih Özcan'ın son durumu hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

Bu sezonu şampiyon tamamlamak isteyen sarı-kırmızılılar, önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına da şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

Trendyol Süper Lig'de 81 puanı bulunan Cimbom, Fenerbahçe'nin 2 puan önünde zirvede yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

Kalan 8 maçta hata yapmak istemeyen Galatasaray, sezon sonunu mutlu sonla bitirme hedefinde.

TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

Gelecek sezon da iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan yönetim, transfer operasyonu için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

Orta sahada Ndombele'den istediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar, Fransız oyuncuya veda edecek.

TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

O bölgedeki rotasyonu güçlü tutmayı hedefleyen kurmaylar, flaş bir transfere imza atmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

SALİH ÖZCAN CİMBOM'A!
Bir süredir gündemde olan A Milli yıldız Salih Özcan'ın transferinde yeniden devreye girildi.

TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

DORTMUND'DAN MÜJDELİ HABER!
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, sezon sonunda kadrosunda önemli bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

TAKIMDAN AYRILIYOR!
Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund kadrosunda yer alan 5 oyuncuyla yollarını ayırmak istiyor. Habere göre bu oyunculardan biri de milli futbolcu Salih Özcan.

TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

Salih Özcan'ın yanı sıra Emre Can, Youssoufa Moukoko, Sebastian Haller ve Ramy Bensebaini de kulübün sezon sonunda yollarını ayırmayı düşündüğü isimler arasında yer alıyor.

TRANSFER HABERİ: Salih Özcan Galatasaray'a! Almanlar duyurdu

Sezon başında Galatasaray'ın yakından ilgilendiği 26 yaşındaki orta saha, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 26 maçta gol veya asist kaydedemedi.

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