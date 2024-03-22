Galatasaray'da dev operasyon! Tam 24 futbolcu...

NICOLO ZANIOLO

Aston Villa, Zaniolo için satın alma opsiyonunu şu an için kullanmayı düşünmüyor. Ancak İtalyan kulüpleri, başta Lazio olmak üzere hâlâ onun peşinde. Kalmak isterse Sarı-Kırmızılılar onu dört gözle bekliyor. Kariyerine kendisi karar verecek. Ancak EURO 2024'te İtalya formasıyla sergileyeceği performans, kaderini tamamen değiştirebilir.