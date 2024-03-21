Haberler Galatasaray "Lütfen sakın kalalım"

"Lütfen sakın kalalım"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenen divan kurulu toplantısında açıklamada bulundu

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 06:50
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"Lütfen sakın kalalım"

Dursun Özbek, futbol camiasını ve taraftarları yaşanabilecek olaylara karşı uyardı. Şampiyonluğun çok önemli ve değerli olduğunu dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Ancak şampiyon olmak adına her şeyi mübah görüp kardeşi kardeşe düşman etmek için ekilen nefret tohumlarını da izliyoruz, görüyoruz. Bugün bir kez daha tüm futbol camiasını ve rengi ne olursa olsun tüm taraftarları itidale davet ediyorum. Lütfen sakin kalalım. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara izin vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Kulübün mali bağımsızlığı için Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak istediklerini belirten Özbek, şunları kaydetti: "Göreve geldiğimizde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağımızı söylemiştik. Önümüzdeki sezona futbol takımımız Kemerburgaz Tesisleri'nde başlayacak. Buna bağlı olarak Florya arazimizin değerlendirilmesi için süreci başlatacağız. Florya arazimizin değerlendirilmesi kulübümüz için hayati öneme sahip. Florya'nın değerlendirilmesi kulübümüzün önündeki 20 yılını, belki daha fazlasını etkileyecek. Şu aşamada herhangi bir rakam telaffuz etmek istemiyorum ama bu projeyle kulübümüzün geleceğinin çok daha parlak olacağını görüyorum.

FLORYA'NIN PARASINA DOKUNULAMAZ

Floryadan gelecek gelir, Galatasaray'ımızın geleceğidir. Hiçbir şekilde günlük harcamalar için çarçur edilmemeli, ortak akılla yönetilmelidir. Florya projemizdeki gelirimizle önce Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmayı, kalan tutarın bir lirasına dahi tutulmadan bir hesapta bloke edilmesini öngörüyoruz. Biz ve bizden sonraki yönetim kurulları ana paraya dokunma hakkına sahip olmayacak. Bunun için genel kurul kararı almak zorunda kalacaklar. Gelirle oluşturulacak fonun ne şekilde kullanılacağını belirleyeceğiz. Ana fon, genel kurulun uhdesinde olacak. Sadece bunun nemasının kullanılmasıyla hem sportif hem de yönetim olarak kulübümüzü çok daha farklı bir yere taşıyacağız."

ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ

Başkan Özbek, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren futbol takımıyla ilgili, "Futbol takımımız şampiyonluğa doğru yürüyor" dedi. Fenerbahçe ile 7 Nisan'da Turkcell Süper Kupa maçı da yapacaklarını vurgulayan Özbek, "İlk günden beri inanıyoruz, bu şampiyonluğu hak ettiğimizi biliyoruz ve yolumuza, zafer yolculuğumuza devam ediyoruz. Ayrıca 7 Nisan'da Şanlıurfa'da TFF Süper Kupa finali oynayacağız. Bölge insanı büyük bir heyecanla bizleri bekliyor. Biz de benzer heyecanı yaşıyoruz. 7 Nisan'da tüm sporseverlere keyifli bir final yaşatacağız" diye konuştu.

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