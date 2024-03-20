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Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarına şimdiden hız veren Galatasaray ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kolombiyalı menajer Alex Viveros, sarı-kırmızılıların yeni sezonda kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte o isim ve detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 12:26 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 12:30
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MERT KILIÇ
Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

Trendyol Süper Lig'de bitime 8 hafta kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

Sezon başında yaptığı takviyelerle büyük ses getiren sarı-kırmızılılar, çok sayıda yıldız ismi takıma kazandırmıştı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

Cimbom, Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi tanınmış birçok ismi renklerine bağlamıştı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

Ara transfer döneminde de eksik görülen bölgeleri güçlendiren Aslan, Derrick Köhn, Serge Aurier, Carlos Vinicius'u kadrosuna katmıştı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

Ligde son 11 maçını kazanan ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi birçok yıldızı takıma kazandırması bekleniyor.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

GALATASARAY JHON ARIAS'I İSTİYOR

Brezilya basınının iddiasına göre; Galatasaray, Fluminense forması giyen Kolombiyalı sağ kanat Jhon Arias'a talip oldu.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

SEVILLA DA PEŞİNDE

Kolombiyalı menajer Alex Viveros, Deportes Sin Tapujos adlı programa yaptığı açıklamada "Jhon Arias ocak ayında Zenit'in teklifini reddetmişti. Şu anda Galatasaray'dan ve Sevilla'dan teklif var. Ayrıca Fransa ve İtalya'daki takımlardan da ilgi var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

JHON ARIAS KİMDİR?

Tam adı Jhon Adolfo Arias Andrade olan futbolcu, 21 Eylül 1997 tarihinde Kolombiya'nın Quibdo kentinde dünyaya geldi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

Meksika ekipleri Dorados ve Tijuana takımlarının altyapılarında forma giyen Kolombiyalı futbolcu, 2017 yılında Patriotas'a transfer olarak ülkesine döndü.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

Kolombiya'da Llaneros, CD America ve Independiente Santa Fe formalarını da terleten Arias, 2021 yılında Fluminense'ye transfer oldu.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

Son 3 sezondur Brezilya ekibinde top koşturan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 12 maçta 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray bombayı patlatıyor! Transferi menajeri açıkladı

Arias'ın kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 1.68 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.

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