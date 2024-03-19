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Sizinle gurur duyuyorum

Kasımpaşa zaferi sonrası takımına seslenen Okan Buruk, "Şampiyonluğu bu ruh getirecek. Sizinle gurur duyuyorum, muhteşem bir galibiyet aldık" dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 06:50
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Sizinle gurur duyuyorum

Okan Buruk, Kasımpaşa karşısında müthiş bir geri dönüşle kazanan oyuncularını tebrik etti. Soyunma odasında büyük coşku yaşayan sarı-kırmızılı takıma seslenen tecrübeli hoca, "Sizinle gurur duyuyorum. Geri düşmenize rağmen pes etmediniz ve sahaya karakter koydunuz. İşte bize şampiyonluğu bu ruh getirecek. Muhteşem bir galibiyet aldık. Artık kalan 8 haftaya konsantre olacağız. Milli aradan sonra tam konsantrasyonla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ZAFERİ GETİRDİ

Buruk'un Kasımpaşa maçındaki hamleleri sonucu değiştirdi. Oyuna sonradan dahil olan Zaha penaltı yaptırırken; Ziyech, İcardi'ye gol pası verdi. 89'da sahaya sürdüğü Vinicius ise oyuna girer girmez galibiyet golünü atarak sarı-kırmızılı taraftarları coşturdu. Geç değişiklik yaptığı için eleştirilen Buruk, bu kez oyuna aldığı isimlerde tam isabet yakaladı.

BURUK'TAN CÖMET İZİN

Okan Buruk, son 11 karşılaşmasını kazanan futbolcularını izinle ödüllendirdi. Sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa galibiyetinin ardından milli takım arasına girilmesiyle birlikte tatile çıktı. Cuma gününe kadar dinlenecek olan futbolcular, daha sonra Florya'da toplanacak. Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına burada başlayacak olan Aslan, 25'inde Antalya'da mini bir kampa girecek. 29'una kadar kampta kalacak olan sarı-kırmızılı takım, daha sonra İstanbul'a dönecek.

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