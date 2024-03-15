Galatasaray Sanchez'i göndermedi! Federasyona bildirildi

Şampiyonluk mücadelesi veren ve Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da stoper rotasyonunun başarısı dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson forma giydiği maçlarda ortaya koyduğu performanslarla takdir topluyor.
Cimbom'da bu 3 isimden Abdülkerim ve Sanchez'in sakatlığı bulunması nedeniyle teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında stoper tandeminde Nelsson ve Berkan'ı sahaya sürdü.
Abdülkerim Bardakcı takımla çalışmalara başlarken, Davinson Sanchez'in ise sakatlığı sürüyor.
Galatasaray, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor maçında oynayamayan ve Kasımpaşa mücadelesinde de kadroya alınmayacak olan Sanchez'i Kolombiya Milli Takımı'na göndermedi.
Sarı-kırmızılılar, Kolombiya Futbol Federasyonu'na 27 yaşındaki futbolcunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bir kas sakatlığı yaşadığını bildirdi.
Bu sezon 25 maçta forma giyen Kolombiyalı stoper, 25 maçta forma giydi ve 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
Sezon başında 9.5 milyon euro bonservis bedeli ödenerek İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan transfer edilen deneyimli savunmacının 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.