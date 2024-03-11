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Galatasaray Ekmas Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen'i ağırlayacak

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 5. haftasında yarın Almanya ekibi MHP Riesen'i konuk edecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 10:40
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Galatasaray Ekmas Şampiyonlar Ligi'nde MHP Riesen'i ağırlayacak

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nun 5. haftasında yarın Almanya ekibi MHP Riesen'i konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

J Grubu'nda çıktığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Ekmas, son sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılıların alınacak sonuca göre organizasyona veda etme ihtimali bulunuyor.

MHP Riesen ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle grupta ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında oynanan son müsabakayı MHP Riesen, 100-80 kazanmıştı.

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