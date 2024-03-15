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Galatasaray’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray, Süper Lig’in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2024 Cuma 19:52
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Galatasaray’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor!

Galatasaray, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 16 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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