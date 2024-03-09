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Galatasaray'da divan kurulu başkanı yeniden Aykutalp Derkan oldu!

Galatasaray'da divan kurulu başkanlığına yeniden Aykutalp Derkan seçildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 16:26
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Galatasaray'da divan kurulu başkanı yeniden Aykutalp Derkan oldu!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun olağan seçimli toplantısında Aykutalp Derkan, yeniden başkanlığa getirildi.

Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen seçimde tek aday olarak yer aldı.

Saat 15.00 itibarıyla oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, 6 sandıkta sayım işlemine geçildi. Yapılan sayım sonrası Aykutalp Derkan'a 314 oy çıktı.

Aykutalp Derkan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, divanın çok güzel geçtiğini belirterek, "2024-2026 dönemi için bizi seçmiş bulunuyorsunuz. Büyük Galatasaray camiasının birliği ve huzuru için gayret göstereceğimizden emin olabilirsiniz. Bu sene kulüp seçimi de var. Biz de divan heyeti olarak, nisan ayından itibaren yüksek seçim kuruluna evrileceğiz. Seçimlerin sağlıklı şekilde gerçekleşmesi için de görevlerimiz olacak. Kulüp seçiminden sonra daha modern ve efektif tüzük çalışmalarına girişeceğiz." ifadelerini kullandı.

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