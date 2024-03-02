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Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi | Derbi maçı ücretsiz izleniyor mu? (bjk-gs maçı)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi canlı yayınlayacak kanallar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçını canlı yayınlayan kanallar listesi...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 11:20
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Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi | Derbi maçı ücretsiz izleniyor mu? (bjk-gs maçı)

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Trendyol Süper Lig'de heyecan, 28. hafta müsabakasında devam ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada siyah-beyazlılar üçüncülük, sarı-kırmızılılar ise liderlik yarışında puan farkını açmak için mücadele edecek. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Tüpraş Stadyumu'ndaki Beşiktaş - Galatasaray maçı 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ

  • beIN Connect FRANCE
  • beIN Connect Türkiye
  • beIN Sports France 6 HD max
  • beIN Sports Türkiye 1 HD
  • ESPNPlay Caribbean
  • Prima Sport RO 3 HD
  • PrimaPlay [app]
  • Sport 2 Czech HD
  • Sport 3 Israel HD
  • Sport TV4 Portugal HD
  • Star+ OTT ($/geo/R)
  • Telekanal Futbol
  • Ziggo Sport Docu

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