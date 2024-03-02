Beşiktaş Galatasaray maçı şifresiz canlı veren kanallar listesi | Derbi maçı ücretsiz izleniyor mu? (bjk-gs maçı)

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Trendyol Süper Lig'de heyecan, 28. hafta müsabakasında devam ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada siyah-beyazlılar üçüncülük, sarı-kırmızılılar ise liderlik yarışında puan farkını açmak için mücadele edecek. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçını şifresiz canlı yayınlayan kanallar listesi...
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Tüpraş Stadyumu'ndaki Beşiktaş - Galatasaray maçı 3 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINI CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ
- beIN Connect FRANCE
- beIN Connect Türkiye
- beIN Sports France 6 HD max
- beIN Sports Türkiye 1 HD
- ESPNPlay Caribbean
- Prima Sport RO 3 HD
- PrimaPlay [app]
- Sport 2 Czech HD
- Sport 3 Israel HD
- Sport TV4 Portugal HD
- Star+ OTT ($/geo/R)
- Telekanal Futbol
- Ziggo Sport Docu