Icardi'den rica ettim

Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımın YouTube hesabından yaptığı açıklamada, "A.Gücü maçında hem bizim hem taraftarın beklediği İcardi sevincini görmekti. Değer verdiğim insanın modunun düştüğünü hissettiğim anda destek olmak istedim. Orada İcardi'nin o sevinci yapmayacağını biliyordum, 'Beni kırma lütfen yapar mısın' dedim. O da sağ olsun yaptı" diye konuştu.

BAYERN'İ DOMİNE ETTİK

Kerem Aktürkoğlu, "Hem takım olarak hem bireysel olarak iyi bir Şampiyonlar Ligi süreci geçirdiğimizi düşünüyorum. Tabi ki son maçtan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadık 3. olduk. Ama maçlara baktığımızda büyük takımlara karşı, Bayern Münih'e karşı maçı domine ettiğimiz zamanlar oldu" diye konuştu.