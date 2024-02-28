Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i
Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Zorlu maçta kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Deneyimli hoca, bazı mevkilerde rotasyon yapma kararı aldı. İşte detaylar...
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KUPADA İLK RANDEVU
İki takım daha önce Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.
GALATASARAY'IN KUPA YOLU
Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turdan başladı. Sarı-kırmızılılar, bu turda 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek tur atladı. Aslan son 16 turunda da bir başka 1. Lig takımı Bandırmaspor'u da 4-2 ile geçerek çeyrek finale kaldı.
KARAGÜMRÜK 4. TURDAN BAŞLADI
Fatih Karagümrük ise kupaya 4. turdan dahil oldu. Kırmızı-siyahlılar, 4. turda 2. Lig temsilcisi Belediye Derincespor'u 3-1, 5. turda da yine 2. Lig takımı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Karagümrük, son 16 turunda ise Samsunspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK
Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4. hakemi de Oğuzhan Çakır olacak.
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Karagümrük maçı öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar...
ZAHA
CARLOS VINICIUS
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