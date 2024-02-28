Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Zorlu maçta kazanan taraf adını yarı finale yazdıracak. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada sahaya süreceği ilk 11'i büyük ölçüde belirledi. Deneyimli hoca, bazı mevkilerde rotasyon yapma kararı aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024 Çarşamba 13:52
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Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray ile Fatih Karagümrük 29 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te Rams Park'ta karşılaşacak.

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

Mücadeleden galip ayrılan taraf, yarı finalde Trabzonspor - Başakşehir eşleşmesini geçen ekiple oynayacak. Tek maç usulüne göre oynanacak karşılaşmada 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara geçilecek. Uzatmalarda da skor üstünlüğü sağlanmaması durumunda turu geçecek takımı penaltı atışları belirleyecek.

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

KUPADA İLK RANDEVU

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, oynayacakları maçla birlikte Türkiye Kupası'nda ilk kez rakip olacak.

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

İki takım daha önce Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 12 kez, kırmızı-siyahlılar da 2 defa rakibini mağlup etti. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Ligin ilk yarısında Rams Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

GALATASARAY'IN KUPA YOLU

Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon 5. turdan başladı. Sarı-kırmızılılar, bu turda 1. Lig takımlarından Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek tur atladı. Aslan son 16 turunda da bir başka 1. Lig takımı Bandırmaspor'u da 4-2 ile geçerek çeyrek finale kaldı.

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

KARAGÜMRÜK 4. TURDAN BAŞLADI

Fatih Karagümrük ise kupaya 4. turdan dahil oldu. Kırmızı-siyahlılar, 4. turda 2. Lig temsilcisi Belediye Derincespor'u 3-1, 5. turda da yine 2. Lig takımı Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti. Karagümrük, son 16 turunda ise Samsunspor'u 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray - Fatih Karagümrük karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4. hakemi de Oğuzhan Çakır olacak.

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

Öte yandan teknik direktör Okan Buruk, Karagümrük maçı öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde belirledi. İşte ayrıntılar...

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

GÜNAY GÜVENÇ

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

KAAN AYHAN

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

ABDÜLKERİM BARDAKCI

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

VICTOR NELSSON

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

DERRICK KÖHN

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

NDOMBELE

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

KEREM AKTÜRKOĞLU

Okan Buruk'tan rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük maçı 11'i

BARIŞ ALPER YILMAZ

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