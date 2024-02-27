TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu

İspanyol basınında yer alan habere göre; Galatasaray, yaz transfer döneminde de görüştüğü ancak anlaşamadığı İlkay Gündoğan ile çok büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

BARCELONA SATMAK İSTİYOR ANCAK... Galatasaray, İlkay ile anlaşsa da transferde büyük bir pürüz var. Barcelona'nın İlkay Gündoğan'ı bonservisiyle göndermek istediği ancak sarı-kırmızılıların, 34 yaşındaki oyuncunun maaşının yarısını ödeyerek bedelsiz olarak kiralamak istediği ifade edildi.