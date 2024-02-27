TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu
Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmaları şimdiden başladı. Orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan'ın peşine düştü. İspanyol basını, Cimbom'un İlkay Gündoğan transferinde flaş bir hamlede bulunduğunu duyurdu. İşte o sözler...
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İspanyol basınında yer alan habere göre; Galatasaray, yaz transfer döneminde de görüştüğü ancak anlaşamadığı İlkay Gündoğan ile çok büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
BARCELONA SATMAK İSTİYOR ANCAK...
Galatasaray, İlkay ile anlaşsa da transferde büyük bir pürüz var. Barcelona'nın İlkay Gündoğan'ı bonservisiyle göndermek istediği ancak sarı-kırmızılıların, 34 yaşındaki oyuncunun maaşının yarısını ödeyerek bedelsiz olarak kiralamak istediği ifade edildi.
Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği kaydedildi.
SEZON RAKAMLARI
İlkay Gündoğan, bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı.
Tecrübeli orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 10 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
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