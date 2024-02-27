Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu

Son dakika spor haberi: Süper Lig devlerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmaları şimdiden başladı. Orta saha bölgesine önemli bir takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılı yönetim, Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı İlkay Gündoğan'ın peşine düştü. İspanyol basını, Cimbom'un İlkay Gündoğan transferinde flaş bir hamlede bulunduğunu duyurdu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 12:52
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu

Yaz transfer döneminde 8 yıllık Manchester City kariyerine son vererek İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, transferde gündemden düşmüyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu

Akşam'ın İspanyol basınından derlediği habere göre, ismi birçok dev kulüple anılan yıldız orta saha oyuncusu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu

İLKAY GÜNDOĞAN, SÜPER LİG'E DOĞRU

La Liga'da Barcelona formasını terleten İlkay Gündoğan, Katalan kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. İspanya'da aradığını tam anlamıyla bulamayan orta saha oyuncusu, Türkiye'ye geliyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu

İspanyol basınında yer alan habere göre; Galatasaray, yaz transfer döneminde de görüştüğü ancak anlaşamadığı İlkay Gündoğan ile çok büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu

BARCELONA SATMAK İSTİYOR ANCAK...

Galatasaray, İlkay ile anlaşsa da transferde büyük bir pürüz var. Barcelona'nın İlkay Gündoğan'ı bonservisiyle göndermek istediği ancak sarı-kırmızılıların, 34 yaşındaki oyuncunun maaşının yarısını ödeyerek bedelsiz olarak kiralamak istediği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu

Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya geleceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu

SEZON RAKAMLARI

İlkay Gündoğan, bu sezon Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu

Tecrübeli orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol ve 10 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

DİĞER
Settar Tanrıöğen'den üzen haber! Hafıza kaybı yaşıyor! Kızılcık Şerbeti'ne veda etmek zorunda kalmıştı...
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı: Bitsin artık bu çile! | Hangi metro hatları açılacak? | Öğrencilere müjde
Aydınus'tan flaş kırmızı kart ve penaltı yorumu!
Santos'tan flaş derbi kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem...
G.Saray ve F.Bahçe'den yılın kapışması!
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 | 4A, 4B hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024? | Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura tarihi
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ | MOGAN kişi başı kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir kupada Trabzonspor deplasmanında Başakşehir kupada Trabzonspor deplasmanında 13:17
Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Savino Del Bene! Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Savino Del Bene! 13:01
G.Saray'dan İlkay bombası! İspanyollar duyurdu G.Saray'dan İlkay bombası! İspanyollar duyurdu 12:52
Enis Destan: Hayalimdeki lig... Enis Destan: Hayalimdeki lig... 12:48
Beşiktaş kupada Konyaspor’u ağırlaycak! Beşiktaş kupada Konyaspor’u ağırlaycak! 12:46
Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem... Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem... 12:37
Daha Eski
A. Gücü - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! A. Gücü - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 12:27
Santos'tan flaş derbi kararı! Santos'tan flaş derbi kararı! 12:25
Ankaragücü - F.Bahçe maçı saat kaçta? Ankaragücü - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:07
Büyükekşi G.Saray'dan ihraç edilecek mi? Büyükekşi G.Saray'dan ihraç edilecek mi? 11:59
Panathinaikos - Aris maçı ne zaman? Panathinaikos - Aris maçı ne zaman? 11:55
Aydınus'tan flaş kırmızı kart ve penaltı yorumu! Aydınus'tan flaş kırmızı kart ve penaltı yorumu! 11:51