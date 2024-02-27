Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Bundan dolayı İcardi'ye indirim uygulanıyor. Özeti şu: "Icardi'nin eylemi yaptığı tespit ediliyor ve sevk yapılıyor. PFDK, tahrik indirimi ile 1 maç ceza veriyor."

Ben bu satırları yazarken Tahkim Kurulu da toplanmıştı ve akşam 17.30 sıralarında ceza onandı. Bir futbolcu çirkin bir eylemde bulunuyorsa, cezasını kim olursa olsun çekmeli. Ama somut delillerle. Kamuoyu da buna inandırılmalı.