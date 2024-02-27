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Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Mauro Icardi, Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü maçında tribünlere yönelik yaptığı hareket gerekçesiyle PFDK'dan 1 maç men cezası aldı. Bitexen Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayan Arjantinli oyuncu hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Ankaragücü maçındaki 2 hakem hakkında gündem yaratan bir karar alındığı iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 12:37
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Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Galatasaraylı Mauro Icardi, Ankaragücü maçının ardından rakip takım taraftarlarına hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve kurul Arjantinli golcüye 1 maçlık ceza vermişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Sarı-kırmızılı ekip de cezanın açıklanmasının ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Ancak Tahkim Kurulu, Icardi'nin cezasını onadı ve golcü futbolcu Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemedi.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Mauro Icardi olayının perde arkasına dair flaş detaylar aktardı. MKE Ankaragücü maçında görev yapan iki hakemle ilgili gündem yaratan bir karar alındığı belirtildi.

İşte Icardi olayına dair tüm gerçekler...

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Murat Özbostan: Ankaragücü-Galatasaray maçının ardından sosyal medyaya düşen Mauro İcardi'nin fotoğraf ve videoları sonrası büyük bir tartışma yaşandı. Arjantinli futbolcunun uygunsuz hareketi için kamuoyu da ikiye bölündü: 1-Montaj, 2-Montaj değil.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Sonuç itibarıyla Ankaragücü de devreye girerek TFF'ye başvurdu ve resmi süreç başladı. Yani Hukuk Kurulu, Ankaragücü'nün resmi başvurusunun ardından olayın üzerine gitti. Ne hakem ne de temsilci raporlarında İcardi ile ilgili bir satır yok.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Hukuk Kurulu, VAR olmasına rağmen birçok görüntüyü incelemeye başlıyor ve yayıncı kuruluştan da görüntü istiyor. Yapılan inceleme sonrası İcardi'nin fiili olarak eylemi tespit ediliyor. Buraya dikkat... Galatasaray Kulübü'ne bir yazı yazarak savunma istiyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Savunma süresi olan 48 saati Galatasaray sonuna kadar kullanıyor ve sürenin bitmesine 1 saat kala savunmayı pazar gecesi TFF'ye yolluyor. İcardi, "İçlik giydim ve bunu da maç içinde 3-4 defa düzelttim" diye savunma veriyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

PFDK da toplantıyı pazartesi günü yapıyor ve 1 maç ceza veriyor. Normalde 41. maddeden sevk yapılıyor yani en az 2, en çok 5 maç ceza alması gereken İcardi'ye PFDK tahrik indirimi yapıyor, kendisine su şişeleri atıldığı için.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Disiplin Talimatı'nın 12. maddesinin 2 numaralı maddesine göre, "Disiplin Kurulu, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir."

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Bundan dolayı İcardi'ye indirim uygulanıyor. Özeti şu: "Icardi'nin eylemi yaptığı tespit ediliyor ve sevk yapılıyor. PFDK, tahrik indirimi ile 1 maç ceza veriyor."

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Ben bu satırları yazarken Tahkim Kurulu da toplanmıştı ve akşam 17.30 sıralarında ceza onandı. Bir futbolcu çirkin bir eylemde bulunuyorsa, cezasını kim olursa olsun çekmeli. Ama somut delillerle. Kamuoyu da buna inandırılmalı.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

VAR KAYITLARI TATMİN EDECEK Mİ!
Türkiye'nin bugün gözü kulağı TFF'nin açıklayacağı VAR kayıtlarında olacak. Özellikle Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının olay pozisyonu için... Uzatma dakikalarında Fenerbahçe lehine verilen penaltı günlerdir konuşuluyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Eski hakemlerin konuyla ilgili genel yorumu şuydu: "VAR, protokol gereği bu pozisyonda hakemi izlemeye çağıramaz. %100 kanıt ve ispat yok! Hakem, akışta penaltı vermediyse oyun devam etmeliydi."

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

Şimdi maçın orta hakemi Cihan Aydın ile VAR hakemi Erkan Engin arasındaki pozisyon konuşması bugün akşam 20.00'de yayınlanacak.

Galatasaray'da Mauro Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem hakkında flaş karar

2 HAKEM İÇİN OLAY KARAR
Not: İki hakem de kızağa çekilecekmiş.

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