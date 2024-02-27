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Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...

Son dakika spor haberi: Şampiyonluk için Fenerbahçe ile büyük bir yarışa giren Galatasaray'da yeni sezon planlamaları için kollar sıvandı. Transfer listesini hazırlayan sarı-kırmızılarda takımdan ayrılacak isimler de belirlenmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, takımda düşünülmeyen yıldız isme sezon sonu veda edecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:15
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Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir virajı geçen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 2 golle sahadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar puanını 72 yaparak liderliğini sürdürdü.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...

İç sahadaki muhteşem serisini devam ettiren Cimbom, şampiyonluk yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...

UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenerek Avrupa defterini kapatan Aslan, sezonu 3 kupada tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürme hedefinde olan Galatasaray, kalan haftalarda alacağı maksimum galibiyetlerle mutlu sona ulaşmak istiyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...

Bu hedefler doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda yeni sezon kadro planlama çalışmalarına da şimdiden başlandı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...

Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim koordineli bir şekilde operasyonu yürütüyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...

Transfer listesini belirleyen sarı-kırmızılılarda sezon sonunda hedefteki yıldızlarla görüşmeler hızlanacak.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...

Galatasaray'da kadroya katılacak isimler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...

Yeni sezonda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...

TETE YENİ SEZON KADROSUNDA OLMAYACAK!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Tete ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...

Rusya ve Brezilya'dan talipleri bulunan genç oyuncu için gelen teklifler değerlendirilecek.

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