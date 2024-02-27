Galatasaray'da flaş ayrılık! Sezon sonunda...
Son dakika spor haberi: Şampiyonluk için Fenerbahçe ile büyük bir yarışa giren Galatasaray'da yeni sezon planlamaları için kollar sıvandı. Transfer listesini hazırlayan sarı-kırmızılarda takımdan ayrılacak isimler de belirlenmeye başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden yönetim, takımda düşünülmeyen yıldız isme sezon sonu veda edecek. İşte detaylar...
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UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'a elenerek Avrupa defterini kapatan Aslan, sezonu 3 kupada tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı müzesine götürme hedefinde olan Galatasaray, kalan haftalarda alacağı maksimum galibiyetlerle mutlu sona ulaşmak istiyor.
Bu hedefler doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılarda yeni sezon kadro planlama çalışmalarına da şimdiden başlandı.
Teknik direktör Okan Buruk ve yönetim koordineli bir şekilde operasyonu yürütüyor.
Transfer listesini belirleyen sarı-kırmızılılarda sezon sonunda hedefteki yıldızlarla görüşmeler hızlanacak.
Galatasaray'da kadroya katılacak isimler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor.
Yeni sezonda önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Cimbom'da takımdan ayrılacak isimler netleşmeye başladı.
TETE YENİ SEZON KADROSUNDA OLMAYACAK!
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan Tete ile sezon sonunda yollar ayrılacak.
Rusya ve Brezilya'dan talipleri bulunan genç oyuncu için gelen teklifler değerlendirilecek.
Bu sezon 35 resmi maçta forma giyen Tete, 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
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