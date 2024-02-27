Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi müjde! 3 isim çalışmalara başladı
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da gözler derbiye çevrildi. Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan sarı kırmızılılara 3 isimden müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan yıldız isimler antrenmanda yer aldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:33 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:34
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SAKAT OYUNCULARDAN MÜJDELİ HABER!
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde V.F. Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Hazırlıklarına ara vermeden başlayan Galatasaray'a 3 isimden müjdeli haber geldi.
3 İSİM ÇALIŞMALARA BAŞLADI!
Tanguy Ndombele idmanın tamamında takımla çalışırken Serge Aurier ve Hakim Ziyech fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak çalıştı.
Antalyaspor maçının son dakikalarında girdiği pozisyon sonrası sakatlanan Zaha da antrenmana çıktı.
Sakat oyuncuların takıma dönmesiyle birlikte Galatasaray, derbi öncesi eksiksiz çalıştı.
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