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Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi müjde! 3 isim çalışmalara başladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da gözler derbiye çevrildi. Beşiktaş maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan sarı kırmızılılara 3 isimden müjdeli haber geldi. Sakatlığını atlatan yıldız isimler antrenmanda yer aldı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:33 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:34
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Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi müjde! 3 isim çalışmalara başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar rakibini Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi müjde! 3 isim çalışmalara başladı

Haftaya lider giren Galatasaray aldığı kritik galibiyetle puanını 72'ye yükseltti.

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi müjde! 3 isim çalışmalara başladı

Antalyaspor maçını kayıpsız atlatan sarı kırmızılılarda gözler 28. haftada oynanacak derbiye çevrildi.

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi müjde! 3 isim çalışmalara başladı

SAKAT OYUNCULARDAN MÜJDELİ HABER!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde V.F. Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi müjde! 3 isim çalışmalara başladı

Hazırlıklarına ara vermeden başlayan Galatasaray'a 3 isimden müjdeli haber geldi.

Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi müjde! 3 isim çalışmalara başladı

3 İSİM ÇALIŞMALARA BAŞLADI!

Tanguy Ndombele idmanın tamamında takımla çalışırken Serge Aurier ve Hakim Ziyech fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak çalıştı.

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