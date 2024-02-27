Galatasaray'a Beşiktaş derbisi öncesi müjde! 3 isim çalışmalara başladı

SAKAT OYUNCULARDAN MÜJDELİ HABER! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde V.F. Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

3 İSİM ÇALIŞMALARA BAŞLADI! Tanguy Ndombele idmanın tamamında takımla çalışırken Serge Aurier ve Hakim Ziyech fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak çalıştı.