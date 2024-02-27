Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..."
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Kariyerini Nantes'ta sürdüren Mısırlı golcü, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)
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Nantes'ta mutlu olduğunu belirten Mohamed, "Nantes kulübü ve orada çalışan insanlar en iyilerden. Buraya hemen alıştım ve kendimi rahat hissettim.
Dil farkı ve yeni bir ülke nedeniyle farklı bir duygu. Profesyonel kariyerimde ikinci yılımdı ve yine yeni bir ülkeye gitmem gerekiyordu, bu durum biraz zorladı ancak yavaş yavaş her şey daha basit ve daha keyifli hale geldi." dedi.
Mostafa Mohamed bu sezon Nantes formasıyla 7 maça çıktı. Mısırlı forvet, 7 gol ve 1 asist kaydederek 8 gole direk katkıda bulundu.
1.5 sezon boyunca formasını giydiği Galatasaray ile 61 maça çıkan tecrübeli forvet, 17 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemişti.
Nantes ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Mostafa Mohamed'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.
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