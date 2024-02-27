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Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..."

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Kariyerini Nantes'ta sürdüren Mısırlı golcü, sarı-kırmızılı takıma transferiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 18:32
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Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..."

2022'den bu yana Nantes forması giyen Galatasaray'ın eski golcüsü Mostafa Mohamed, Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Mısırlı santrfor, Galatasaray'a transfer olma süreciyle ilgili bir de itirafta bulundu.

Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..."

"MISIR'DAN AYRILDIKTAN SONRASI BİRAZ ZORDU"

NTV Spor'un derlediği habere göre, Mostafa Mohamed yaptığı açıklamada, "Mısır'dan ayrıldıktan sonrası biraz zordu. Açıkçası kolay olmadı. Galatasaray'a gittiğimde ülkeden ayrılıp profesyonel oldum açıkçası benim için zor oldu.

Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..."

"GALATASARAY DENEYİMİ BENİM İÇİN OLUMLUYDU"

O dönemde Galatasaray ve Saint-Etienne benimle aynı anda görüşüyorlardı. Saint-Etienne'e gidebilirdim, daha büyük bir fırsat ve daha büyük bir meblağ sundular. Ancak Galatasaray, Zamalek'le anlaştı. Yine de Galatasaray deneyimi benim için olumlu geçti." ifadelerini kulandı.

Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..."

Nantes'ta mutlu olduğunu belirten Mohamed, "Nantes kulübü ve orada çalışan insanlar en iyilerden. Buraya hemen alıştım ve kendimi rahat hissettim.

Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..."

Dil farkı ve yeni bir ülke nedeniyle farklı bir duygu. Profesyonel kariyerimde ikinci yılımdı ve yine yeni bir ülkeye gitmem gerekiyordu, bu durum biraz zorladı ancak yavaş yavaş her şey daha basit ve daha keyifli hale geldi." dedi.

Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..."

Mostafa Mohamed bu sezon Nantes formasıyla 7 maça çıktı. Mısırlı forvet, 7 gol ve 1 asist kaydederek 8 gole direk katkıda bulundu.

Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..."

1.5 sezon boyunca formasını giydiği Galatasaray ile 61 maça çıkan tecrübeli forvet, 17 gol ve 5 asistlik bir performans sergilemişti.

Mostafa Mohamed'den Galatasaray itirafı! "Mısır'dan ayrıldıktan sonra..."

Nantes ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Mostafa Mohamed'in güncel piyasa değeri ise 9 milyon Euro.

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