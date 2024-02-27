Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

Nicolo Zaniolo, bu sezon Aston Villa formasıyla toplamda 28 maçta forma giydi. İtalyan oyuncu bu maçlarda 2 gollük katkı verdi.

ASTON VILLA'DAN AYRILACAK! İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Zaniolo ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Genç futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.