Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Ada ekibindeki geçici sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç futbolcu hakkında karar verildi. Peki Zaniolo sezon sonunda Galatasaray'a dönecek mi? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Bu sezon 3 kupa hedefindeki sarı-kırmızılılar, gelecek senenin kadro planlama çalışmalarına devam ediyor.
Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geçici sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
İtalyan futbolcu, İngiliz ekibinde sergilediği performansla beklentileri karşılayamadı.
Nicolo Zaniolo, bu sezon Aston Villa formasıyla toplamda 28 maçta forma giydi. İtalyan oyuncu bu maçlarda 2 gollük katkı verdi.
ASTON VILLA'DAN AYRILACAK!
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Zaniolo ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Genç futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.
GALATASARAY'A DÖNMEYECEK!
Milliyet'te yer alan habere göre; İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a dönmeyecek. Henüz sözleşme uzatmayan Fernando Muslera'nın durumunda ise yeni bir gelişme yok.
Sezonu Aston Villa'da tamamlayacak olan Zaniolo'ya özellikle ülkesi İtalya'dan ciddi talipler var.
Çizme ekipleri Fiorentina, Milan ve Juventus'un yıldız futbolcuyla ilgilendiği ifade ediliyor.
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