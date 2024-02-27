Haberler Galatasaray Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Ada ekibindeki geçici sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç futbolcu hakkında karar verildi. Peki Zaniolo sezon sonunda Galatasaray'a dönecek mi? İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 16:45
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Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

Bonservisi Galatasaray'da olan ve kiralık olarak Aston Villa'da forma giyen Nicolo Zaniolo hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

Trendyol Süper Lig'de son olarak Bitexen Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden sarı-kırmızılılar, yoluna doludizgin devam etti.

Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı gollerle sahadan galibiyetle ayrılan Cimbom, puanını 72 yaparak liderliğini sürdürdü.

Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

Bu sezon 3 kupa hedefindeki sarı-kırmızılılar, gelecek senenin kadro planlama çalışmalarına devam ediyor.

Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geçici sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

İtalyan futbolcu, İngiliz ekibinde sergilediği performansla beklentileri karşılayamadı.

Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

Nicolo Zaniolo, bu sezon Aston Villa formasıyla toplamda 28 maçta forma giydi. İtalyan oyuncu bu maçlarda 2 gollük katkı verdi.

Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

ASTON VILLA'DAN AYRILACAK!
İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa, Zaniolo ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Genç futbolcu ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

GALATASARAY'A DÖNMEYECEK!
Milliyet'te yer alan habere göre; İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a dönmeyecek. Henüz sözleşme uzatmayan Fernando Muslera'nın durumunda ise yeni bir gelişme yok.

Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

Sezonu Aston Villa'da tamamlayacak olan Zaniolo'ya özellikle ülkesi İtalya'dan ciddi talipler var.

Flaş Zaniolo gelişmesi! Galatasaray'a dönecek mi?

Çizme ekipleri Fiorentina, Milan ve Juventus'un yıldız futbolcuyla ilgilendiği ifade ediliyor.

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