Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Hakemin verdiği kararlar tartışmalara neden olurken eski FIFA hakemi Fırat Aydınus tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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Aynı VAR'ın Antalya ceza alanındaki kafa topunda Tete'nin rakibine koluyla yaptığı müdahalede devreye girmemesi kafaları karıştırıyor.
Carlos Vinicius'un iptal edilen gol kararı doğru mu?
Fırat Aydınus: İptal edilen golde Vinicius kollarını rakibin sırtına koyuyor ama kollarını bir piston gibi kullanıp net olarak ittiği belli olmuyor.
Burada Bitigen takdir hakkını faulden yana kullandı, saygı duyuyorum.
G.SARAY'IN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?
Fırat Aydınus: Ofsaytı manuel yapıyorduk güvenilmiyor. Yarı otomatik yapıyorsun güvenilmiyor. Sen bir tarafsan, bu gözler ne görmek istiyorsa onu görür. 10 tane kameranın o fotoğrafı çekmesi, iki oyuncuyu belirleyip çizgiyi çizmesi.
Bunlar otomatik geliyor hakemin önüne. Hakem sadece kontrol ediyor. Bu verilerle entegre edilip VAR odasına gidiyor, o da yayıncı kuruluşa gönderiyor.
Sen polemik yaratmak istedikten sonra tam otomatik de olsa bir şey değişmez. Diğer liglerde hatalı görüntü gönderdiğine rastlanılmamış.
DAVİNSON'UN ELLE OYNAMASI PENALTI GEREKTİRİR Mİ?
Davinson Sanchez'in sağ koluna geliyor ve kolu kapalı. Penaltıyı gerektirecek bir durum yok.
Carlos Vinicius'a kırmızı kart gerekir mi?
Fırat Aydınus: Bizim burada yaptığımız bir el işaretini Avrupa'da yapsan kimse anlamaz. Değerlendirme bu şekilde yapılmalı. Hakemlerin yorumlaması onlara göre demek ki normal. Farklı bir bakış açısıyla değerlendirmiş.
TORREIRA KIRMIZI KART POZİSYONU
Fırat Aydınus: Torreira'nın Larsson'un ayağına bastığı pozisyon çok masum değil. Burada hakem kırmızı kart verse kimse bir şey diyemez. Ben de bu pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.
Buksa'nın Torreira'ya yaptığı ve hakemin devam ettirdiği pozisyonda dirseğini kullanması sınırdaydı; en az sarı çıkmalıydı, kırmızıya yakın.
ZAHA'NIN MÜDAHALESİNDE VAR DEVREYE GİRMELİ MİYDİ?
Fırat Aydınus: Zaha'nın aleyhine faul verilen pozisyon da masum değil. Hakem bu iki pozisyonda Torreira ve Zaha'ya kırmızı kart gösterse kimse bir şey diyemezdi.
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