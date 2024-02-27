Haberler Galatasaray Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Hakemin verdiği kararlar tartışmalara neden olurken eski FIFA hakemi Fırat Aydınus tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 11:52
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Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray evinde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle rakibini 2-1 mağlup ederek haftayı lider tamamladı.

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

Hürriyet'te yer alan habere göre, eski FIFA hakemi Fırat Aydınus maçtaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

PENALTI KARARI DOĞRU MU?

Fırat Aydınus: Antalyasporlu futbolcunun ceza sahasında Tete'nin ayağına müdahalesi var. Ancak bu müdahale neticesinde kazanılan penaltı ve VAR'ın hakemi monitöre çağırması tartışılır.

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

Aynı VAR'ın Antalya ceza alanındaki kafa topunda Tete'nin rakibine koluyla yaptığı müdahalede devreye girmemesi kafaları karıştırıyor.

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

Carlos Vinicius'un iptal edilen gol kararı doğru mu?

Fırat Aydınus: İptal edilen golde Vinicius kollarını rakibin sırtına koyuyor ama kollarını bir piston gibi kullanıp net olarak ittiği belli olmuyor.

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

Burada Bitigen takdir hakkını faulden yana kullandı, saygı duyuyorum.

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

G.SARAY'IN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Fırat Aydınus: Ofsaytı manuel yapıyorduk güvenilmiyor. Yarı otomatik yapıyorsun güvenilmiyor. Sen bir tarafsan, bu gözler ne görmek istiyorsa onu görür. 10 tane kameranın o fotoğrafı çekmesi, iki oyuncuyu belirleyip çizgiyi çizmesi.

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

Bunlar otomatik geliyor hakemin önüne. Hakem sadece kontrol ediyor. Bu verilerle entegre edilip VAR odasına gidiyor, o da yayıncı kuruluşa gönderiyor.

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

Sen polemik yaratmak istedikten sonra tam otomatik de olsa bir şey değişmez. Diğer liglerde hatalı görüntü gönderdiğine rastlanılmamış.

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

DAVİNSON'UN ELLE OYNAMASI PENALTI GEREKTİRİR Mİ?

Davinson Sanchez'in sağ koluna geliyor ve kolu kapalı. Penaltıyı gerektirecek bir durum yok.

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

Carlos Vinicius'a kırmızı kart gerekir mi?

Fırat Aydınus: Bizim burada yaptığımız bir el işaretini Avrupa'da yapsan kimse anlamaz. Değerlendirme bu şekilde yapılmalı. Hakemlerin yorumlaması onlara göre demek ki normal. Farklı bir bakış açısıyla değerlendirmiş.

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

TORREIRA KIRMIZI KART POZİSYONU

Fırat Aydınus: Torreira'nın Larsson'un ayağına bastığı pozisyon çok masum değil. Burada hakem kırmızı kart verse kimse bir şey diyemez. Ben de bu pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

Buksa'nın Torreira'ya yaptığı ve hakemin devam ettirdiği pozisyonda dirseğini kullanması sınırdaydı; en az sarı çıkmalıydı, kırmızıya yakın.

Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

ZAHA'NIN MÜDAHALESİNDE VAR DEVREYE GİRMELİ MİYDİ?

Fırat Aydınus: Zaha'nın aleyhine faul verilen pozisyon da masum değil. Hakem bu iki pozisyonda Torreira ve Zaha'ya kırmızı kart gösterse kimse bir şey diyemezdi.

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