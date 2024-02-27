Fırat Aydınus Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı! Kırmızı kart ve penaltı...

G.SARAY'IN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI? Fırat Aydınus: Ofsaytı manuel yapıyorduk güvenilmiyor. Yarı otomatik yapıyorsun güvenilmiyor. Sen bir tarafsan, bu gözler ne görmek istiyorsa onu görür. 10 tane kameranın o fotoğrafı çekmesi, iki oyuncuyu belirleyip çizgiyi çizmesi.

Bunlar otomatik geliyor hakemin önüne. Hakem sadece kontrol ediyor. Bu verilerle entegre edilip VAR odasına gidiyor, o da yayıncı kuruluşa gönderiyor.