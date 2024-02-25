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Joker yeniden sağda

Prag karşısında Bayern Münih'e satılan Sacha Boey'in eksikliği fazlasıyla hissedildi. Yerine alınan Serge Aurrier'in Beşiktaş maçına yetiştirilmesi hedeflenirken Okan Buruk, Antalyaspor karşısında bir kez daha Barış Alper Yılmaz jokerini kullanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Joker yeniden sağda

Kaan Ayhan, Sparta Prag maçının 70. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalırken bu dakikanın ardından tur bileti de Galatasaray'ın elinden uçtu gitti. Prag karşısında Bayern Münih'e satılan Sacha Boey'in eksikliği fazlasıyla hissedildi. Yerine alınan Serge Aurrier'in Beşiktaş maçına yetiştirilmesi hedeflenirken Okan Buruk, Antalyaspor karşısında bir kez daha Barış Alper Yılmaz jokerini kullanacak. Bu sezon birçok mevkii de forma giyen ve başarılı performansıyla herkesin takdirini kazanan genç yıldızın sağdaki açığı da kapatması bekleniyor. Defansın solunda ise yeni transfer Derrick Köhn görev yapacak.

KALEYE DE GEÇER!

Barış Alper Yılmaz bu sezon toplamda 8 farklı pozisyonda görev yaptı. Okan Buruk'un "Barış konusunda şanslıyım. 'Kaleye geç' desek, 'Tamam hocam yaparım' deyip kaleye geçecek dediği genç yıldız bu sezon sağ bek, sol bek, sol kanat, sağ kanat, ofansif orta saha, defansif orta saha, merkez orta saha ve santrfor olarak forma giydi.

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Bu sezon sadece kale ve stoperde forma giymeyen Barış, tüm bu karmaşaya rağmen 39 karşılaşmada onadı, 4 gol, 5 asistlik skor da üretti.

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