GALATASARAY HABERİ - Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir"
Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında birçok yıldızı takıma kazandıran Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Wilfried Zaha olmuştu. Sarı-kırmızılıların Fildişili yıldızıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Cimbom, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve 4 milyon Euro 350 bin Euro yıllık ücret ödeneceğini açıklamıştı.
Yıldız futbolcu, geçtiğimiz ay düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda o dönemki teknik direktör Jean-Louis Gasset tarafından kadroya alınmamıştı.
Gasset ile yollarını ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emerse Fae, Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"SEÇİM HERKESE AÇIK"
Fae, deneyimli futbolcunun milli takıma geri dönebileceğini söyleyerek, "Seçim herkese açık, kulüpte iyi performans gösterdiğiniz andan itibaren herkes seçilebilir." dedi.
Emerse Fae sözlerine, "Bizim için, personel için, en önemli şey ruh halidir. Kolektif olan her zaman önce gelecektir. Ruh halimiz sayesinde Afrika Kupası'nı kazandık" şeklinde devam etti.
"ZAHA GERİ DÖNEBİLİR"
"Seçim herkese açık ancak kolektif kalıba uymayan oyuncular kendilerini eleyeceklerdir" diyen 40 yaşındaki teknik adam, "Yani Wilfried Zaha geri dönebilir. Bazı oyuncularla, hatta Afrika Kupası kadrosunda yer alanlarla bile görüşmeler yapacağız ve ardından takım için en iyi seçimleri yapacağız" sözlerini sarf etti.
Fildişi Sahili Milli Takımı ile 31 maça çıkan Wilfried Zaha, 5 gol kaydetti. Sezon başında Galatasaray'a transfer olan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 32 maçta 10 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
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