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GALATASARAY HABERİ - Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir"

Son dakika Galatasaray haberleri: Sezon başında birçok yıldızı takıma kazandıran Galatasaray'ın en çok konuşulan transferlerinden biri de Wilfried Zaha olmuştu. Sarı-kırmızılıların Fildişili yıldızıyla ilgili flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 18:06
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GALATASARAY HABERİ - Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir"

Yarıştığı üç kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dünya çapında gündem olmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir"

Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Tete gibi birçok ünlü ismi transfer eden sarı-kırmızılıların en çok ses getiren takviyelerinden biri de Wilfried Zaha'ydı.

GALATASARAY HABERİ - Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir"

Galatasaray adı ezeli rakibi Fenerbahçe ile de anılan Fildişili yıldızı kadrosuna katarak büyük yankı uyandırmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir"

Cimbom, 3 yıllık sözleşme imzaladığı Zaha'ya 2 milyon 330 bin Euro imza parası ve 4 milyon Euro 350 bin Euro yıllık ücret ödeneceğini açıklamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir"

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz ay düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda o dönemki teknik direktör Jean-Louis Gasset tarafından kadroya alınmamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir"

Gasset ile yollarını ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Emerse Fae, Wilfried Zaha ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERİ - Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir"

"SEÇİM HERKESE AÇIK"

Fae, deneyimli futbolcunun milli takıma geri dönebileceğini söyleyerek, "Seçim herkese açık, kulüpte iyi performans gösterdiğiniz andan itibaren herkes seçilebilir." dedi.

GALATASARAY HABERİ - Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir"

Emerse Fae sözlerine, "Bizim için, personel için, en önemli şey ruh halidir. Kolektif olan her zaman önce gelecektir. Ruh halimiz sayesinde Afrika Kupası'nı kazandık" şeklinde devam etti.

GALATASARAY HABERİ - Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir"

"ZAHA GERİ DÖNEBİLİR"

"Seçim herkese açık ancak kolektif kalıba uymayan oyuncular kendilerini eleyeceklerdir" diyen 40 yaşındaki teknik adam, "Yani Wilfried Zaha geri dönebilir. Bazı oyuncularla, hatta Afrika Kupası kadrosunda yer alanlarla bile görüşmeler yapacağız ve ardından takım için en iyi seçimleri yapacağız" sözlerini sarf etti.

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