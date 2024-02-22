GALATASARAY HABERİ - Zaha için resmi açıklama! "Geri dönebilir"

Yarıştığı üç kulvarda da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı yıldız isimlerle dünya çapında gündem olmuştu.

Mauro Icardi, Hakim Ziyech, Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele ve Tete gibi birçok ünlü ismi transfer eden sarı-kırmızılıların en çok ses getiren takviyelerinden biri de Wilfried Zaha'ydı.