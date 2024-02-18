MKE Ankaragücü - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Ankaragücü - G.Saray canlı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Ankaragücü ise taraftarı önünde 3 puan için sahaya çıkıyor.

Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Sanchez, Köhn, Kerem Demirbay, Berkan, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Kazımcan, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Saponara, Renaldo, Ali Sowe.

KÖHN GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Almanya'nın Hannover 96 takımından alınan 25 yaşındaki sol bek, ilk kez sarı kırmızılı formayı giyiyor.

SON 9 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, yaptığı son 9 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı. Cimbom üst üste 6 Süper Lig, 2 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 UEFA Avrupa Ligi maçını kayıpsız atlattı.

LİGDE SON 13 MAÇINI KAYBETMEDİ

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 13 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 11 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Cimbom, ayrıca ligde son 6 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 52 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 14 gol gördü. Yaptığı maçların 13'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

104. KEZ KARŞI KARŞIYA

İki ekip arasında geride kalan 103 lig maçında Galatasaray'ın galibiyet sayısında 65'e 19 gibi büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 maçta ise eşitliği bozamadı. G.Saray'ın ligde attığı 214 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 90 golle karşılık verebildi.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 51 kez karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 25 galibiyet aldı.

MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti. Söz konusu 51 maçta Galatasaray'ın 83 golüne, MKE Ankaragücü 53 golle karşılık verdi.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Galatasaray maçı 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.