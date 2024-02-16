Büyük avantaj

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag karşılaşmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güzel bir maç olduğunu ifade eden Buruk, "Rakibin hücumlara etkili çıktığını ama pozisyon da verdiklerini biliyorduk. İlk yarıda ceza sahası çevresinde doğru paslar yapsak, daha fazla gol atabilirdik. 18 dakika bir kişi eksik oynadık ama yine etkili işler yaptık. Maçı kazanmak istedik, rakip 80'de 10 kişi kaldıktan sonra hücum hamlelerimiz oldu. Finalde 3-2'lik önemli bir takıma karşı, önemli bir galibiyet aldık. Bir şey kazanmadık ama avantaj yakaladık" derken sözlerine şöyle devam etti:

HARİKA BİR GECEYDİ

"Şimdi rövanşa da aynı ciddiyette hazırlanacağız. Bizde Nelsson kırmızı kart gördü, rakipte ise 3 kişi cezalı duruma düştü. Size karşı onların motivasyonu çok yüksek oluyor. Bizim de aynı cevabı vermemiz ve kalite olarak daha iyisini yapmamız gerekiyor. Kalecimiz Fernando Muslera yine harika bir gün yaşattı. Ayakta kaldı ve topu kafasıyla kurtardı. Mauro Icardi'nin golünü de unutmayalım. Carlos Vinicius savunmayı üstüne çekti, Icardi harika attı. Taraftarımız için söyleyecek kelime bulamıyorum artık. Yine her zamanki gibi harikalardı Hepsine teşekkür ediyorum."

Okan Buruk, Serge Aurier için "Afrika Kupası'ndan geldi. 7 maç oynadı, son maç arka adalesinde çekme oldu. İkinci derece zorlanma olduğu söylendi, ne zaman döneceğini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.