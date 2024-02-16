Spor yazarları Galatasaray - Sparta Prag maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, sahasında ağırladığı Sparta Prag'ı 3-2 yenerek rövanş öncesi avantaj elde etti. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 07:20 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 07:31
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Dün sahada çok farklı bir Icardi vardı. Orta sahaya kadar gelen Icardi, Galatasaray'ı bir maestro gibi yönetti. Barış Alper'e, Mertens'e, Kerem Aktürkoğlu'na harika servisler yaptı. Icardi bir golcüden daha fazlası... Yüreği ile Galatasaray sevdası ile oynuyor. Sorumluluk alıyor, bencillik yapmıyor, bütün takıma öğretmenlik, bilgelik yapıyor!
İlk yarıda Muslera, karşı karşıya iki pozisyonu çıkararak, büyük kaleci olduğunu dün bir kez daha belgeledi. İkinci yarının hemen başında golü yedik. Talihsiz bir gol klişesi var ya işte tam böyle bir gol... Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, duran top antrenörlüğünden teknik adamlığa geçti. Midtjylland'da savunma ve duran top antrenörüydü. Sparta Prag'ın beraberlik golü de bir duran top organizasyonundan geldi.
Sağ bekte görev yapan Preciado etkili bindirmeleri olan bir oyuncuydu ve gol de bu oyuncunun ayağından geldi. Yediğimiz golden sonra Icardi ile tabelayı yeniden değiştirmeye çok yaklaştık. 53'te Icardi müsait pozisyonda direğe takıldı. Çok net bir pozisyondu, bu gol nasıl kaçtı, inanılır gibi değil... Art arda pozisyonlar bularak maçı tek kaleye çevirdik ve sonucunu da aldık.
Mertens'in harika şutu ile 2-1 öne geçtik. Gole daha sevinemeden, Nelsson, gole giden Birmancevic'i yere indirince direkt kırmızı kart gördü. Ardından Sparta Prag'ın beraberlik golü Kuchta ile geldi. Skor 2-2 oldu. Savunmada çok hatalar yaptık. Kenar beklerimiz çok kolay orta izni verdi rakibe. 10 kişi kaldıktan sonra Aslanlarımız sahada, taraftarımız tribünde büyük şok ve moral bozukluğu yaşadı.
80'de Prag da 10 kişi kaldı... Tribünler tekrar coştu. 90'da savunma arkasına sarkan Wiesner'in karşı karşıya kaldığı pozisyonda attığı şutu Muslera yüzüyle çıkardı. Bu kurtarış galibiyetin ateşini yaktı. 90+1'de büyük usta Icardi, ceza yayı üzerinden yaptığı düzgün vuruşla topu köşeye gönderdi ve milyonlarca Galatasaray taraftarını coşturdu.
Icardi attı, attırdı ve rövanş öncesi avantajı Aslan'a getirdi. Sarı-kırmızılılar önümüzdeki haftaki rövanşa daha iyi hazırlanmalı. Skor avantajı var ama Sparta Prag çok diri bir takım.
SERKAN KORKMAZ - SÜPER NANDO
Galatasaray şampiyon olduğu gün "sol bek şart" deniyordu. Avrupa macerasını yeni yıla taşımış, bir de transfer dönemi atlatmış G.Saray, Avrupa'da oynatamadığı bir sol bek alıp eldeki iki sol bekini (Angelino ve Kazımcan) göndermiş halde Sparta Prag maçına çıktı.
Gerçekten çok acayip. Sadece G.Saray değil, diğer büyük ekipler de kadro yapmayı, takım mühendisliğini bu kadar beceremiyor olamazlar. Sokakta top oynayan çocuklar bile hangi takımın neresi eksik neresi fazla biliyor.
Üçlü oynayan rakibi karşısında hücum edebilen bekleri olmayan Galatasaray, fizik güç ve kondisyon açısından hayli eksik kaldığı rakibine ilk dakikadan itibaren üstünlüğü kaptırdı. Icardi, sıklıkla orta sahaya gelip harika paslarıyla takımını maçta tuttu ve son haftaların parlayan ismi Demirbay'la maçın ilk golü geldi.
İlk yarıyı önde tamamlayarak soyunma odasına gitmemiz harikaydı ama kıymetini bilemedik. İkinci yarının başında yediğimiz komik gol, ardından Mertens'in golü, Nelsson'un kırmızı kartı ve rakipten gelen bir gol daha maçı 2-2'ye getirdi. Eksiktik ve artık kazanmayı bir kenara bırakıp beraberliğe razı olmuştuk ki İspanyol hakem ikinci sarıdan Çekler'i de eksiltti ve kafamızı kaldırdık.
Umutlanmıştık; "atar mıyız ya bir tane daha" diye düşünmeye başlamıştık. Muslera kritik kurtarışlar yapıyor, tribün galibiyet için sesini sınırlarında kullanıyordu. Derken sahneye Icardi çıktı. Skoru (3-2) tayin etti ve umutlarımızı Prag'a taşıdı.
Galatasaray taraftarı bir kez daha takımına önce on ikinci sonra on birinci adam oldu. Icardi golle döndü. Kazandık kazanmasına ama… Lafı daha fazla uzatmadan son cümlemi yazayım; çok şükür, Muslera onların değil, bizim kalecimiz…
LEVENT TÜZEMEN - SEZONUN GERİ DÖNÜŞÜ
Galatasaray, bu sezon Avrupa'da en önemli geri dönüşünü Sparta Prag'a karşı yaşadı. Çek takımı, kolay lokma olmadığını bizlere gösterdi. Özellikle, ayağa iyi pas yaparak, hücuma çabuk ve etkili çıkarak Galatasaray'a ciddi sıkıntılar yarattı. Başta Muslera olmak üzere görev yapan tüm oyuncular 10 kişi kaldıkları dakikalarda bile maçı kazanma coşkusundan hiç vazgeçmediler.
Kerem Aktürkoğlu, Barış eğer final vuruşlarında doğru tercihler yapsalardı, gol attırmak yerine kendileri golü deneselerdi Galatasaray daha farklı bir galibiyeti yakalardı. Mertens, müthiş oynadı, Galatasaray'ı öne doğru taşıdı, arkadaşlarını hırslandırdı. Berkan çalışkanlığı ile ön plana çıktı. Torreira, orta alanda sayısız top kazandığı gibi, rakipten çok fazla top çaldı.
Galibiyet golüne imza atan Icardi, belki bir vuruşta direğe takıldı ama Galatasaray'ın geliştirdiği hücumların çoğunda resmen asist yaptı. Rakip önünde çok akıllıca duvar oldu. Kerem Aktürkoğlu ve Barış'ın kaçırdığı gollerin pasını verdiği gibi müthiş bir gol atan Kerem Demirbay'a da gol olabilecek mükemmel bir pas verdi.
Eğri oturup, doğru konuşalım. Çekler kolay lokma değil. Özellikle Galatasaray rövanşta rakibe geniş alan vermemeye özen göstermeli, defans arkasına rakip oyuncular kaçmamalı. Nelsson, böyle bir pozisyonda atıldı. Galatasaray, moralini yükseltecek müthiş bir geri dönüşle Avrupa maçını kazandı, taraftarını da coşkuya boğdu.
Okan hoca, Çeklerin analizini canlı olarak yaptı. Rövanşa mutlaka oyun formülü üretmeli. Çekler, geniş alan bulamadığı sürece etkili olamaz. Bu alanları da Okan Buruk takımına verdirmemeli.
DİĞER