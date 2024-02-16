Spor yazarları Galatasaray - Sparta Prag maçını değerlendirdi

Dün sahada çok farklı bir Icardi vardı. Orta sahaya kadar gelen Icardi, Galatasaray'ı bir maestro gibi yönetti. Barış Alper'e, Mertens'e, Kerem Aktürkoğlu'na harika servisler yaptı. Icardi bir golcüden daha fazlası... Yüreği ile Galatasaray sevdası ile oynuyor. Sorumluluk alıyor, bencillik yapmıyor, bütün takıma öğretmenlik, bilgelik yapıyor!

İlk yarıda Muslera, karşı karşıya iki pozisyonu çıkararak, büyük kaleci olduğunu dün bir kez daha belgeledi. İkinci yarının hemen başında golü yedik. Talihsiz bir gol klişesi var ya işte tam böyle bir gol... Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske, duran top antrenörlüğünden teknik adamlığa geçti. Midtjylland'da savunma ve duran top antrenörüydü. Sparta Prag'ın beraberlik golü de bir duran top organizasyonundan geldi.