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Galatasaray'dan Serge Aurier açıklaması!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serge Aurier'in sakatlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:40 Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 09:51
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Galatasaray'dan Serge Aurier açıklaması!

Galatasaray Kulübü, ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli defans oyuncusu Serge Aurier'in sakatlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yeni transferimiz Serge Aurier, ülkesi Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası finalinde Nijerya ile oynadığı maçta arka üst adale grubunda ağrı hissetmiş ve Türkiye'ye geldiğinde sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR tetkiklerinde ilgili kas grubunda ikinci derece strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.

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