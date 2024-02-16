Aslanlar pes etmez

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti. Rams Park'ta yine taraftarlarının desteğini arkasına alan Cimbom maçın 19. dakikasında Kerem Demirbay ile öne geçti ve ilk yarı 1-0 sona erdi. Sparta Prag bu gole 47. dakikada Angelo Precioda ile karşılık verdi. Temsilcimiz 60. dakikada Mertens'in golüyle bir kez daha öne geçti. Ancak 62. Dakikada Victor Nelsson'un kırmızı kart görmesi Galatasaray'ın sahada 10 kişi kalmasına yol açtı ve bu golden yalnızca 5 dakika sonra Jan Kutcha Prag adına eşitliği yakaladı.

YİNE TARİH YAZDI

Sparta Prag galibiyet için umutlansa da Galatasaray'ın bırakmaya niyeti yoktu. 80. dakikada Matej Rynes kırmızı kart gördü ve sahadaki oyuncu sayıları eşitlendi. Ardından kaptan Fernando Muslera sahneye çıktı. 90. dakikada Wiesner'in vuruşunu yüzüyle çıkardı. 90+1'de ise taraftarların aşkı Mauro İcardi kendisini gösterdi. 54. dakikada bir şutu direkten dönen Arjantinli yıldız, bu kez affetmedi ve zor pozisyona rağmen golünü yazdı ve Galatasaray, Avrupa'da bir tarihi galibiyete daha imza attı: 3-2. Rövanş maçı 22 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak.

BURUK AYNI İLK 11'İ TERCİH ETTİ

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk kadro istikrarını sürdürüyor. Buruk dün akşam Sparta Prag karşısında üst üste 4. maçında aynı ilk 11'i sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı takım 3 puanla ayrıldığı Gaziantepspor, Samsunspor ve Başakşehir maçlarında aynı kadro ile sahaya çıkmıştı. Sakatlığı devam eden Hakim Ziyech, UEFA listesinde yer almayan Derrick Köhn ile takıma yeni katılan Serge Aurier kadroda yer almadı.

YARIM SAAT 10 KİŞİ OYNADI

Galatasaray, Sparta Prag maçının üçte birlik bölümünü 10 kişi oynadı. Maçın 62. dakikasında gelişen Sparta Prag atağında savunma arkasına sarkmak isteyen Birmancevic, Nelsson ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. İspanyol Hernandez, Nelsson'un bariz gol pozisyonunu engellediği gerekçesiyle doğrudan kırmızı kart çıkarttı. Sparta Prag'da ise Matej Rynes 80. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

İKİ YILDIZ İSİM TAKIMA KATILDI

Galatasaray'da sakatlığı geçen Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı dün kadroda yer aldı. Oliveira, Süper Lig'de 10, Türkiye Kupası'nda ise 2 maç kaçırdı. Trabzonspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim ise 4'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 5 resmi maçın ardından kadroya döndü. Oliveira yedeklar arasında yer alırken Abdülkerim 55. dakikada sakatlanan Kaan Ayhan'ın yerine oyuna dahil oldu.