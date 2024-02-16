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Yüzüne sağlık Muslera!

Galatasaray'ın emektar ismi Fernando Muslera kalesinde devleşmeye devam ediyor. Maç boyunca yaptığı başarılı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Uruguaylı eldiven, maçın 90. dakikasında öyle bir pozisyonu önledi ki tribünler adeta sevinçten yıkıldı. Herkesin nefesini tuttuğu anda iyi yer tutan Muslera kendisini siper etti ve Wiesner'in vuruşunu bu kez yüzüyle çıkardı ve adeta galibiyetin ateşini yaktı. Yıldız isim, maç sonrası bu pozisyonla ilgili, "Son dakikada yapabileceğim tek şey o topu kurtarmaktı. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Yüzüne sağlık Muslera!

Galatasaray'ın emektar ismi Fernando Muslera kalesinde devleşmeye devam ediyor. Maç boyunca yaptığı başarılı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Uruguaylı eldiven, maçın 90. dakikasında öyle bir pozisyonu önledi ki tribünler adeta sevinçten yıkıldı. Herkesin nefesini tuttuğu anda iyi yer tutan Muslera kendisini siper etti ve Wiesner'in vuruşunu bu kez yüzüyle çıkardı ve adeta galibiyetin ateşini yaktı. Yıldız isim, maç sonrası bu pozisyonla ilgili, "Son dakikada yapabileceğim tek şey o topu kurtarmaktı. Kazandığımız için mutluyum" dedi.

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