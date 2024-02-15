GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

Barış Alper için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısının çalınması sürpriz olmayacak.

ÖNCELİĞİ CİMBOM'DA KALMAK Sağ kanat, sol kanat ve santrforda oynayabilen Barış Alper Yılmaz, şu an için Galatasaray'da mutlu.