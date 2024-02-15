GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...
Son dakika: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Sparta Prag'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi tüm biletler tükendi. Galatasaray'da bir diğer konu ise bu sezona damga vuran o ismi Avrupa ekipleri tribünden takip edecek. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 10:32
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Ada ekiplerinin temsilcileri, Barış Alper'a yakın takip yapacak ve Prag maçında notlar alacak.
Ayrıca Yılmaz'ı izlemeyi planlayan kulüpler arasında İtalyan ekipleri de yer alıyor.
Takvim'in haberine göre, Lazio ile Sassuolo'nun milli futbolcuyu takip edeceği ortaya çıktı.
23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.
Barış Alper için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısının çalınması sürpriz olmayacak.
ÖNCELİĞİ CİMBOM'DA KALMAK
Sağ kanat, sol kanat ve santrforda oynayabilen Barış Alper Yılmaz, şu an için Galatasaray'da mutlu.
Uzun vadede Avrupa'da kariyerine devam etmeyi planlayan 1.86 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre 7.5 milyon Euro değer biçiliyor.
Sarı-Kırmızılı kurmaylar, piyasası her geçen gün yükselen Barış Alper Yılmaz'dan olası bir transferde maksimum gelir elde etmeyi hedefliyor.
Barış bu sezon 38 maçta 4 gol, 4 asist üretti.
Cezalı olduğu Sivas maçı dışında tüm maçlarda oynadı.
Barış Alper Yılmaz futbol kariyerinde şu ana kadar 172 maçta 21 gol, 16 asist yaptı.
A Milli Takım'da da 11 maçta 1 gol kaydetti.
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