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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

Son dakika: Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Sparta Prag'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi tüm biletler tükendi. Galatasaray'da bir diğer konu ise bu sezona damga vuran o ismi Avrupa ekipleri tribünden takip edecek. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 10:30 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 10:32
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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

Teknik direktör Okan Buruk'un bu sezon jokeri olan Barış Alper Yılmaz, başarılı performansıyla Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

Prag maçında Avrupa'dan 4 kulübün Sarı-Kırmızılı futbolcuyu izleyeceği öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

AVRUPA PEŞİNE DÜŞTÜ

23 yaşındaki yıldızı izlemeye gelecek kulüpler arasında Premier Lig'den Arsenal ile Tottenham Hotspur yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

Ada ekiplerinin temsilcileri, Barış Alper'a yakın takip yapacak ve Prag maçında notlar alacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

Ayrıca Yılmaz'ı izlemeyi planlayan kulüpler arasında İtalyan ekipleri de yer alıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

Takvim'in haberine göre, Lazio ile Sassuolo'nun milli futbolcuyu takip edeceği ortaya çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

Barış Alper için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısının çalınması sürpriz olmayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

ÖNCELİĞİ CİMBOM'DA KALMAK

Sağ kanat, sol kanat ve santrforda oynayabilen Barış Alper Yılmaz, şu an için Galatasaray'da mutlu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

Uzun vadede Avrupa'da kariyerine devam etmeyi planlayan 1.86 boyundaki futbolcuya güncel verilere göre 7.5 milyon Euro değer biçiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

Sarı-Kırmızılı kurmaylar, piyasası her geçen gün yükselen Barış Alper Yılmaz'dan olası bir transferde maksimum gelir elde etmeyi hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'un yıldızının talipleri artıyor! Prag maçında izleyecekler...

Barış bu sezon 38 maçta 4 gol, 4 asist üretti.

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