Spor yazarları Galatasaray - Başakşehir maçını değerlendirdi

Mertens bu takımın futbol aklı. İyi işler yapıyor. Şu sıralar fizik olarak da bayağı düzeldi ama 90 dakikalık oyuncu değil. Zaten belli bir müddet sonra da hoca onu oyundan alıyor. Ancak birinci dakikada sarı kart görmesi Mertens'e hiç yakışmadı.

Böyle bir maçta ve böyle bir seyircinin önünde hakem çok rahat görüntü verdi. Ufak tefek hatalar yapmadı değil ama bu kadar kusur kadı kızında da bulunur. Ben razıyım bu kadar papazdan sonra. Yalnız ona bir tavsiyem var, düdüğüne bir ip bağlayıp onu da bileğinde gezdirsin, ağzında değil. Bir gün istemeden cart diye basarsın, bütün yaptıklarını yakarsın.