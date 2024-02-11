GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'un yıldızına 7.5 milyon Euro verdiler! Yönetimin kararı...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Westerlo'ya kiralık olarak gönderdiği Emin Bayram konusunda ara transfer döneminde kulübe ciddi bir teklif geldiği öğrenildi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 10:55
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Okan Buruk'un gelecek sezon takımda kesin olarak kalmasını istediği oyuncu için ilgi devam ediyor.
Belçika ekibinde bu sezon 18 maçta forma giyen Emin büyük beğeni topladı.
Emin'in bu performansı için sonrası ilk resmi teklif geldi.
STOKE CITY 7.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ
Westerlo'da kiralık oynayan 21 yaşındaki savunma oyuncusunu Stoke City istedi.
Ancak bu teklif hemen reddedildi.
Cimbom onu gelecek sezon rotasyona alacak.
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