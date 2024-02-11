Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'un yıldızına 7.5 milyon Euro verdiler! Yönetimin kararı...

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'un yıldızına 7.5 milyon Euro verdiler! Yönetimin kararı...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Westerlo'ya kiralık olarak gönderdiği Emin Bayram konusunda ara transfer döneminde kulübe ciddi bir teklif geldiği öğrenildi. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 10:55
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GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'un yıldızına 7.5 milyon Euro verdiler! Yönetimin kararı...

Galatasaray'da bu sezon başında Westerlo'ya kiralanan Emin Bayram konusunda flaş gelişmeler yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'un yıldızına 7.5 milyon Euro verdiler! Yönetimin kararı...

Okan Buruk'un gelecek sezon takımda kesin olarak kalmasını istediği oyuncu için ilgi devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'un yıldızına 7.5 milyon Euro verdiler! Yönetimin kararı...

Belçika ekibinde bu sezon 18 maçta forma giyen Emin büyük beğeni topladı.

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'un yıldızına 7.5 milyon Euro verdiler! Yönetimin kararı...

Emin'in bu performansı için sonrası ilk resmi teklif geldi.


GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'un yıldızına 7.5 milyon Euro verdiler! Yönetimin kararı...

STOKE CITY 7.5 MİLYON EURO TEKLİF ETTİ

Westerlo'da kiralık oynayan 21 yaşındaki savunma oyuncusunu Stoke City istedi.

GALATASARAY TRANSFER: Cimbom'un yıldızına 7.5 milyon Euro verdiler! Yönetimin kararı...

Ancak bu teklif hemen reddedildi.

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