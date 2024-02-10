Galatasaray 2-0 RAMS Başakşehir (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom evinde 3 puanı aldı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibini 25. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 31. dakikada Dries Mertens'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Cimbom, bu sezon ligde RAMS Park'ta oynadığı 13 karşılaşmadan da 3 puan aldı. Aslan, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

Puanını 66 yapan Cimbom maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

Galatasaray gelecek hafta MKE Ankaragücü deplasmanına çıkacak. RAMS Başakşehir, Mondihome Kayserispor'u ağırlayacak.

SEMİH EGE, ICARDİ İLE SEREMONİYE ÇIKTI

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat 2023'teki depremlerde 155 saat sonra enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Galatasaray taraftarı Semih Ege İnci, Mauro Icardi ile seremoniye çıktı.

Icardi ile tanışma hayali kurduğunu söyleyen Semih Ege'nin isteği gerçek oldu. Galatasaray Kulübünün İstanbul'a getirdiği minik taraftar, RAMS Başakşehir maçında seremonide Icardi'nin yanında yer aldı.

BEKLERDE BERKAN VE KAAN OYNADI

Galatasaray'da sol bekte Berkan Kutlu, sağ bekte ise Kaan Ayhan görev yaptı.

Sağ bek Sacha Boey'in sakatlığı ve sonrasında rekor bedelle Bayern Münih'e satılması sürecinde sağ bekte görev yapan Kaan Ayhan, Başakşehir mücadelesinde de burada oynadı.

Ara transferde takıma dönmesinin ardından sol bekte kullanılan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu da Köhn'ün yedek başladığı müsabakada sol kanadı savundu.

TRİBÜNLER DOLDU

İç saha maçlarında takımını yalnız bırakmayan Galatasaray taraftarı, Başakşehir maçında da tribünleri doldurdu. RAMS Park'taki mücadelede takımlarının yanında olan sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek tribünlere çağırırken, tezahüratlarıyla maça hazırladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Muslera'nın uzun pasında Opoku'dan seken topu kovalayan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasının solunda, topu sol ayağına aldıktan sonra yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

29'uncu dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası sol tarafında topla buluşan Kerem Demirbay, altıpasa doğru yerden sert ortaladı. Mertens'in ayak koyduğu top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

31'inci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkarttı. Mertens'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Volkan ayaklarıyla gole izin vermedi. Dönen topu göğsüyle kontrol eden Mertens, bir kez daha yaptığı vuruşla topu kaleci Volkan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-0.

37'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yerden içeri çevirdi. Arka direkte topla buluşan Barış Alper bekletmeden penaltı noktasındaki Mertens'i gördü. Mertens'in sert şutunda kaleci Volkan gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

61'inci dakikada ceza yayı üstünde topla buluşan Icardi, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Savunmadan seken top Barış Alper'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Volkan'dan seken top ağlara yöneldi. Ba'nın çizgi üstünden uzaklaştırmak istediği top direğe çarpıp oyun alanına döndü.

66'ncı dakikada sol kanatta topla buluşan Figueiredo arka direğe doğru ortasını yaptı. Arka direkte Kemen'in kafa vuruşunda Kaan Ayhan'a çarpan top ağlara gitti. Ancak VAR'da tekrar izlenen pozisyonun başında Deniz Türüç'ün ofsaytta olduğu gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Başakşehir FK'yı 2-0 mağlup etti.

NELSSON DEVAM EDEMEDİ

Sarı-kırmızılı ekipte, maçın ikinci yarısında sakatlık yaşayan Victor Nelsson, oyuna devam edemedi. Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada ikinci yarının hemen başında bir pozisyonda sakatlık yaşayan Nelsson, kendini yere bıraktı. Bir süre tedavi olan ve oyuna girerek kendini deneyen Danimarkalı savunmacı, daha sonra 56'ncı dakikada kendini yere bıraktı. Nelsson sonrasında doğrudan soyunma odasına gitti. Nelsson'un yerine 59'uncu dakikada Tete oyuna dahil oldu.