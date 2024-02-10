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Galatasaray - Başakşehir maçında atılan gol VAR'a takıldı!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Turuncu-lacivertlilerin 69. dakikada attığı gol, VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte o pozisyon...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 20:43 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 20:55
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Galatasaray - Başakşehir maçında atılan gol VAR'a takıldı!

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile kozlarını paylaştı. Turuncu-lacivertlilerin 69. dakikada bulduğu gol VAR uyarısı sonrası iptal edildi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Galatasaray ceza sahasına gelen ortada Kemen'in kafa vuruşuna müdahale etmek isteyen Kaan Ayhan kendi ağlarını havalandırdı.

VAR'la görüşen hakem Cihan Aydın, pozisyon başlangıcında Deniz Türüç'ün ofsaytta olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

İşte o pozisyon...

Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır

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