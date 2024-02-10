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Galatasaray'da yeni transfer Kerem Demirbay'a emanet!

Cimbom devre arası transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil etti. Sarı-kırmızılılarda kadroya yeni katılan o futbolcuyla taraftarların sevgisini kazanan Kerem Demirbay yakından ilgileniyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 11:37
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Galatasaray'da yeni transfer Kerem Demirbay'a emanet!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon olduğu gibi bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamak istiyor.

Galatasaray'da yeni transfer Kerem Demirbay'a emanet!

Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana mücadele verirken devre arasında yaptığı takviyeler ile kadrosunu güçlendirdi.

Galatasaray'da yeni transfer Kerem Demirbay'a emanet!

Sarı-kırmızılılar bu dönemde kadrosuna Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn'ü kattı.

Galatasaray'da yeni transfer Kerem Demirbay'a emanet!

Yapılan bu hamleler büyük yankı uyandırırken o transferle Kerem Demirbay'ın yakından ilgilendiği aktarıldı.

Galatasaray'da yeni transfer Kerem Demirbay'a emanet!

İlk 11'deki yerini sağlamlaştıran tecrübeli oyuncu, takım içinde de çok seviliyor.

Galatasaray'da yeni transfer Kerem Demirbay'a emanet!

Dayı lakaplı futbolcu son olarak kendisi gibi Almanya'dan gelen Derrick Köhn ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray'da yeni transfer Kerem Demirbay'a emanet!

Onun adaptasyon sürecinin kısalması için elinden geleni yapıyor. Bu yönüyle de alkışlanıyor.

Galatasaray'da yeni transfer Kerem Demirbay'a emanet!

Diğer yandan Cimbom'da Derrick Köhn'ün performansı büyük merak konusu haline geldi.

Galatasaray'da yeni transfer Kerem Demirbay'a emanet!

25 yaşındaki futbolcu çok yönlü bir isim.

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