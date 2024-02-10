Galatasaray'da yeni transfer Kerem Demirbay'a emanet!

Süper Lig devlerinden Galatasaray geçen sezon olduğu gibi bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamak istiyor. Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıran kırana mücadele verirken devre arasında yaptığı takviyeler ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılılar bu dönemde kadrosuna Carlos Vinicius, Serge Aurier ve Derrick Köhn'ü kattı. Yapılan bu hamleler büyük yankı uyandırırken o transferle Kerem Demirbay'ın yakından ilgilendiği aktarıldı. İlk 11'deki yerini sağlamlaştıran tecrübeli oyuncu, takım içinde de çok seviliyor. Dayı lakaplı futbolcu son olarak kendisi gibi Almanya'dan gelen Derrick Köhn ile yakından ilgileniyor. Onun adaptasyon sürecinin kısalması için elinden geleni yapıyor. Bu yönüyle de alkışlanıyor. Diğer yandan Cimbom'da Derrick Köhn'ün performansı büyük merak konusu haline geldi. 25 yaşındaki futbolcu çok yönlü bir isim. Ana mevkisi sol bek olan Köhn, orta sahanın solunda ve stoper olarak görev alabiliyor.