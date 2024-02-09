Ara döneme damga vurdu

Galatasaray kış transfer döneminde aldığı ve sattığı futbolcularla öne çıkarken kasasına ciddi de bir para koymayı başardı. Yeni bir sürpriz yaşanmazsa bugün sona erecek olan ara dönemde sarı-kırmızılı ekip, üç oyuncu gönderirken 3 oyuncuyu da kadrosuna kattı. Geçtiğimiz yıllara oranla sakin bir transfer dönemi geçiren Cimbom, Sacha Boey'i 30 milyon euro'ya Bayern Münih'e satarak sadece Türkiye'de değil dünya çapında büyük ses getirdi. Ardından takımda fazla şans bulamayan Cedric Bakambu, Real Betis'in yolunu tuttu.

SIKI PAZARLIK YAPTILAR

Kongolu futbolcu, 5 milyon euro gibi ciddi bir gelirle gönderildi ve bir transfer başarısına daha imza atıldı. İki transferden 35 milyon euro kazanıldı. Bonuslar da gerçekleşirse kasaya girecek para 45 milyon euro'ya çıkacak. Angelino'yu geri gönderen Galatasaray, Berkan Kutlu'yu da yeniden takıma çağırdı. Yüksek gelire karşılık popülist transferler yapmaktan kaçınan Özbek yönetimi, sıkı pazarlıklar sonucu Carlos Vini cius, Serge Aurier ve Derrick Köhn'ü kadrosuna kattı ve üç oyuncu için sadece 4.7 milyon euro harcadı.

TARİHE GEÇTİ

30 milyon euro'ya Bayern Münih'e giden Sacha Boey, Süper Lig'in en pahalı transferi olaak kayıtlara geçti ve rekor kırdı. Daha ÖNCEKI rekor 22.5 milyon euro'ya Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun'daydı.