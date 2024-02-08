Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları
Sarı kırmızılı ekip, sol beteki açığı da Derrick Köhn ile kapattı. Forvete Vinicius ve defansın sağına Aurier'i transfer eden Cimbom, Alman futbolcuyu da kadrosuna kattı. İşte yıldız oyuncu için ödenecek rakam... | GS SPOR HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
BUGÜN İMZAYI ATACAK
25 yaşındaki yıldızın menajeri Ersin Akan İstanbul'a çağrıldı. Hannover'e önce 500 bin euro kiralama ve 2.5 milyon euro satın alma bedeli teklif edildi. Alman ekibi kiralama seçeneğine sıcak bakmadığını ifade ederek sözleşmesinde '2024 yazında 3 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olan Köhn için 4 milyon euro talep etti.
Galatasaray'ın 3.35 milyon euro bonservis önermesiyle anlaşma sağlandı. Ayrıca 300 bin euro bonus maddesi var ve sonraki satıştan yüzde 10 verilecek. Yarım sezon için 450 bin euro alacak olan Köhn bugün 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.
20 MAÇTA 3 GOL 6 ASİST
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan 25 yaşındaki Alman futbolcu, bu sezon Bundesliga 2'de 20 maça çıktı ve 3 gol atarken 6 da asist yaptı.
Derrick Köhn'ün güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro... Hannover 25 yaşındaki sol beki geçtiğimiz sezon başında Willem'den 500 bin euro karşılığında transfer etmişti.
MÜJDEYİ VERDİ
Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un sol bek talebini de yerine getirdi. Buruk, 4-2 kazanılan Bandırmaspor maçının ardından açıklamada, "Burada ilk düşüncemiz sol bek. Oradaki alternatifler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Cumaya kadar sonlandırmak istiyoruz. Bu anlamda çalışmalar sürüyor" ifadesini kullanmıştı. Dün Başkanvekili Erden Timur, Buruk'u arayarak Köhn'ün transferinin bittiğini müjdeledi.
KÖHN KİLİDİ AÇTI
Derrick Köhn, Galatasaray'a transferinde oldukça etkin bir rol oynadı. Hannover 96 yönetiminin yüksekten uçması üzerine araya giren başarılı futbolcu, "Galatasaray'da oynamak istiyorum. Bu konuda yardımcı olmanızı bekliyorum" dedi ve amacına da ulaştı.
Köhn'ün Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesinden, taraftarı, stadından çok etkilendiği ve "Mutlaka İstanbul'da forma giymek istiyorum" dediği öğrenildi.
Sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok isteyen Köhn, İtalya'dan gelen teklifleri geri çevirdi.
KİMDİR?
Kariyerine Hamburg altyapısında başlayan Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Hamburg'da doğdu. Gana asıllı oyuncu kariyeri boyunca Bayern Münih II ve Willem II formaları da giyerken, 2022-23 sezonundan bu yana Hannover forması giyiyor.
1.80 boyundaki Derrick Köhn, Hannover kariyerinde çıktığı 56 resmi maçta 8 gol, 12 asist kaydetti.
MÜZİSYEN
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, futbolun yanı sıra müzikle de yakından ilgileniyor.
Başarılı futbolcunun, Hamburg'da arkadaşlarıyla birlikte kurduğu 'Broskeez' adında bir grubu var. Grup 'We Broskeez' adında bir de şarkı çıkarırken Köhn de DJ olarak katkı yaptı.
Ünlü müzik platformu Spotify'de yer alan şarkı, İstanbul'da en çok dinlenenler arasına girmeye aday olabilir.
DİĞER