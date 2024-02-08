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Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Sarı kırmızılı ekip, sol beteki açığı da Derrick Köhn ile kapattı. Forvete Vinicius ve defansın sağına Aurier'i transfer eden Cimbom, Alman futbolcuyu da kadrosuna kattı. İşte yıldız oyuncu için ödenecek rakam... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'da sol bek operasyonu da tamamlandı. Sacha Boey'i Bayern Münih'e, Cedric Bakambu'yu ise Real Betis'e satan sarı-kırmızılı ekip, Leipzig'ten kiralanan Angelino'yu da gönderme kararı almıştı.

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Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Hızlı bir şekilde arayışlara başlayan ve birçok adayla görüşen yönetim, Fulham'dan Carlos Vinicius ve Nottingham Forest'tan Serge Aurier'i transfer etti.

Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Ayrıca Berkan Kutlu da Genoa'dan döndü. Dün de yoğun temas ve pazarlıklar sonucunda defansın solundaki açık da kapandı. Hannover forması giyen Derrick Köhn artık Rams Park'ta sahne alacak.

Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

BUGÜN İMZAYI ATACAK
25 yaşındaki yıldızın menajeri Ersin Akan İstanbul'a çağrıldı. Hannover'e önce 500 bin euro kiralama ve 2.5 milyon euro satın alma bedeli teklif edildi. Alman ekibi kiralama seçeneğine sıcak bakmadığını ifade ederek sözleşmesinde '2024 yazında 3 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olan Köhn için 4 milyon euro talep etti.

Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'ın 3.35 milyon euro bonservis önermesiyle anlaşma sağlandı. Ayrıca 300 bin euro bonus maddesi var ve sonraki satıştan yüzde 10 verilecek. Yarım sezon için 450 bin euro alacak olan Köhn bugün 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

20 MAÇTA 3 GOL 6 ASİST
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan 25 yaşındaki Alman futbolcu, bu sezon Bundesliga 2'de 20 maça çıktı ve 3 gol atarken 6 da asist yaptı.

Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Derrick Köhn'ün güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro... Hannover 25 yaşındaki sol beki geçtiğimiz sezon başında Willem'den 500 bin euro karşılığında transfer etmişti.

Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

MÜJDEYİ VERDİ
Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un sol bek talebini de yerine getirdi. Buruk, 4-2 kazanılan Bandırmaspor maçının ardından açıklamada, "Burada ilk düşüncemiz sol bek. Oradaki alternatifler üzerinde görüşmelerimiz sürüyor. Cumaya kadar sonlandırmak istiyoruz. Bu anlamda çalışmalar sürüyor" ifadesini kullanmıştı. Dün Başkanvekili Erden Timur, Buruk'u arayarak Köhn'ün transferinin bittiğini müjdeledi.

Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

KÖHN KİLİDİ AÇTI
Derrick Köhn, Galatasaray'a transferinde oldukça etkin bir rol oynadı. Hannover 96 yönetiminin yüksekten uçması üzerine araya giren başarılı futbolcu, "Galatasaray'da oynamak istiyorum. Bu konuda yardımcı olmanızı bekliyorum" dedi ve amacına da ulaştı.

Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Köhn'ün Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mücadelesinden, taraftarı, stadından çok etkilendiği ve "Mutlaka İstanbul'da forma giymek istiyorum" dediği öğrenildi.

Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Sarı-kırmızılı takıma gelmeyi çok isteyen Köhn, İtalya'dan gelen teklifleri geri çevirdi.

Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

KİMDİR?
Kariyerine Hamburg altyapısında başlayan Derrick Köhn, 4 Şubat 1999'da Hamburg'da doğdu. Gana asıllı oyuncu kariyeri boyunca Bayern Münih II ve Willem II formaları da giyerken, 2022-23 sezonundan bu yana Hannover forması giyiyor.

Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

1.80 boyundaki Derrick Köhn, Hannover kariyerinde çıktığı 56 resmi maçta 8 gol, 12 asist kaydetti.

Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

MÜZİSYEN
Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, futbolun yanı sıra müzikle de yakından ilgileniyor.

Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

Başarılı futbolcunun, Hamburg'da arkadaşlarıyla birlikte kurduğu 'Broskeez' adında bir grubu var. Grup 'We Broskeez' adında bir de şarkı çıkarırken Köhn de DJ olarak katkı yaptı.

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