Galatasaray Derrick Köhn transferinde mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları

BUGÜN İMZAYI ATACAK

25 yaşındaki yıldızın menajeri Ersin Akan İstanbul'a çağrıldı. Hannover'e önce 500 bin euro kiralama ve 2.5 milyon euro satın alma bedeli teklif edildi. Alman ekibi kiralama seçeneğine sıcak bakmadığını ifade ederek sözleşmesinde '2024 yazında 3 milyon euro'ya serbest kalır' maddesi olan Köhn için 4 milyon euro talep etti.

Galatasaray'ın 3.35 milyon euro bonservis önermesiyle anlaşma sağlandı. Ayrıca 300 bin euro bonus maddesi var ve sonraki satıştan yüzde 10 verilecek. Yarım sezon için 450 bin euro alacak olan Köhn bugün 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak.