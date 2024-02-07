Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönmüştü. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli isimle ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. (GS spor haberleri)
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30 yaşındaki hücumcunun Beşiktaş (3 Mart) karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor.
Ayrıca oyuncunun bir FIFA turnuvasında sakatlanması nedeniyle Şubat ayındaki 350 bin euro'luk maaşı da FIFA tarafından karşılanacak.
30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 14 karşılaşmada görev aldı.
Ziyech, bu müsabakalarda 4 gol atarken 2 de asist yaptı.
HAKIM ZIYECH KİMDİR?
19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.
Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi.
Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 59 karşılaşmada 22 gole imzasını attı.
Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor.
1.81 cm boyundaki Ziyech ağırlıklı olarak sol ayağını kullanıyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro...
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