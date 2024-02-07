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Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönmüştü. Yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen tecrübeli isimle ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 10:08
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Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...

Galatasaray'da Hakim Ziyech şoku yaşanıyor.

Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...

Afrika Kupası'nda yaşadığı problemin ardından İstanbul'a dönen Faslı yıldızın sakatlığının, ilk belirlenene göre çok daha kötü olduğu bildirildi.

Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...

Sabah'ta yer alan habere göre oyuncunun tedavi ve dönüş sürecinin 1 ayı bulabileceği ve Başakşehir, Sparta Prag (2), A.Gücü ve Antalya maçlarını kaçıracağı öğrenildi.

Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...

30 yaşındaki hücumcunun Beşiktaş (3 Mart) karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor.

Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...

Ayrıca oyuncunun bir FIFA turnuvasında sakatlanması nedeniyle Şubat ayındaki 350 bin euro'luk maaşı da FIFA tarafından karşılanacak.

Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 14 karşılaşmada görev aldı.

Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...

Ziyech, bu müsabakalarda 4 gol atarken 2 de asist yaptı.

Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...

HAKIM ZIYECH KİMDİR?

19 Mart 1993 tarihinde Hollanda'da dünyaya geldi.

Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...

Profesyonel futbol kariyerine Dronten altyapısında başladı.

Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...

Sırasıyla Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea ve Galatasaray formaları giydi.

Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...

Milli takım tercihini Fas'tan yana kullanan Ziyech, çıktığı 59 karşılaşmada 22 gole imzasını attı.

Galatasaray'a FIFA tesellisi! Ziyech...

Tecrübeli futbolcu, orta sahada 10 numara mevkisinde görev yapıyor. Ayrıca, sağ kanatta da forma giyebiliyor.

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