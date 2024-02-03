Haberler Galatasaray Ömer Üründül Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Ömer Üründül Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 yendi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de karşılaşmayı değerlendirirken o isme ayrı bir parantez açtı. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 08:07
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Ömer Üründül Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - ATEŞLEYİCİ GÜÇ BARIŞ ALPER YILMAZ

G.Saray önde baskılı atak yaparak alışılmış maç başlangıçlarını yine dün gece de sürdürdü. Bu defa çok erken 2 gol ile önemli bir avantaj yakaladı.

Ömer Üründül Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

İki tane büyük hata ile gol yiyen Samsunspor'un 'iyi kapanıp, oyunu tutup kontralarla etkili olalım' taktik stratejisi iflas edince hücum ağırlıklı bir oyuna geçtiler.

Ömer Üründül Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray da 2 farklı skor avantajını hesap ederek kontrol futbolunu ön plana aldı. Samsunspor'un hücum girişimleri, mecburen yerleşmiş savunmaya karşı gelişiyordu.

Ömer Üründül Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Bu durumda birkaç tehlike yarattılar ama maçı havaya sokacak golü bulamadılar. Bir de karşılarında Muslera faktörü vardı.

Ömer Üründül Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

2. yarıda benzer biçimde Galatasaray'ın işi kontrol altında tutan rölanti futbolu ile devam etti. 2 tehlike yaşadılar, buna karşılık yakaladıkları iki pozisyon rakiplerinden çok daha netti.

Ömer Üründül Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Sonuçta Galatasaray yine istediğini aldı. Dün gece başta Nelsson olmak üzere defans bloğu görevini iyi yaptı.

Ömer Üründül Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Takımın hücumda ateşleyici gücü, formunun zirvesine çıkan Barış Alper'di. Hem iyi oynuyor hem de güçlü. Ama ilk yarıda rakibinin ufak bir temasında büyük darbe yemiş gibi bağırarak kendisini yere atması hiç yakışık almadı.

Ömer Üründül Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Icardi adeta yürüyerek oynuyor. Sınırsız krediye sahip olduğundan dün yine 90 dakika sahadaydı. Benim futbol mantığımla bağdaşmıyor. Ama Okan Buruk'a bu eleştiriyi yapsanız, vereceği cevap belli, "Her maçı kazanıyoruz, Icardi önemli ilk golün asistini yaptı" der.

Ömer Üründül Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Son parantezi Nelsson için açmak istiyorum. G.Saray'a geldiğinden beri istikrarlı başarılı bir performans çiziyor.

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