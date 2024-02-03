Ömer Üründül Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı

Takımın hücumda ateşleyici gücü, formunun zirvesine çıkan Barış Alper'di. Hem iyi oynuyor hem de güçlü. Ama ilk yarıda rakibinin ufak bir temasında büyük darbe yemiş gibi bağırarak kendisini yere atması hiç yakışık almadı.

Icardi adeta yürüyerek oynuyor. Sınırsız krediye sahip olduğundan dün yine 90 dakika sahadaydı. Benim futbol mantığımla bağdaşmıyor. Ama Okan Buruk'a bu eleştiriyi yapsanız, vereceği cevap belli, "Her maçı kazanıyoruz, Icardi önemli ilk golün asistini yaptı" der.