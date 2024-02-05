Haberler Galatasaray İşte Abdülkerim Bardakcı'nın sahalara dönüş tarihi! Trabzonspor maçında sakatlanmıştı

İşte Abdülkerim Bardakcı'nın sahalara dönüş tarihi! Trabzonspor maçında sakatlanmıştı

GALATASARAY HABERİ: Ortaya koyduğu performansla teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanmıştı. Son 3 lig maçında sakatlığı nedeniyle formasını Nelsson'a emanet eden deneyimli stoperin sahalara dönüş tarihi belli oldu. Abdülkerim, formasına ne zaman kavuşacak. İşte yanıtı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 11:16
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